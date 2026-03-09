Morre Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques, aos 58 anos

O percussionista e cantor Marcelo Pretto, integrante do grupo Barbatuques, faleceu nesse domingo (8) aos 58 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde 18 de fevereiro em decorrência de complicações de quadro grave de diabetes.

Depois de ter o caso considerado gravíssimo, o conjunto musical confirmou a morte do artista. "Pesquisador da música e das manifestações culturais populares da música brasileira, Mitsu foi uma fonte de inspiração para nós. Sua voz única ecoará para sempre nas nossas obras e sobretudo nos nossos corações", diz a nota.

A morte de Pretto - ou Mistu, como era chamado carinhosamente - foi lamentada por outros artistas e conhecidos. "Voz de muitas sutilezas e possibilidades: do sussurro ao trovão. Adeus, amigo", comentou o músico paraibano Chico César. "Quanta coisa aprendi com você e quarta coisa ri com você", disse uma amiga do cantor.

Também pelas redes sociais, a cantora e compositora Martha Galdos compartilhou um momento especial entre ela e Mistu. No vídeo, os dois aparecem cantando com apoio de outros músicos.

Galdos ainda prestou uma homenagem ao companheiro de profissão na legenda da postagem. "Em poucos encontros pude sentir seu coração, me espelhei nas suas lágrimas e sorrisos. Guardo como tesouro nossas conversas e trocas. Muito amor, amigo lindo! Deus te abençoe", escreveu.

Quem era Marcelo Pretto?

Nascido em 17 de setembro de 1967, Marcelo Pereira Neves Pretto integrou o Barbatuques em 1999, quatro anos após a formação do grupo.

Em pouco tempo, ele se tornou uma das figuras mais importantes para a identidade sonora do conjunto, conhecido pela criação de música a partir do batuque com o próprio corpo.

Além do Barbatuques, Pretto também integrou o grupo A Barca por mais de 15 anos, dedicando-se à pesquisa e preservação da música brasileira tradicional. Ao longo da carreira, o músico contribuiu em mais de 50 álbuns de artistas diferentes.