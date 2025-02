O show de Lady Gaga está oficialmente confirmado no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21), durante entrevista coletiva no Teatro Prio, na Gávea, Zona Sul da cidade. A cantora também divulgou a apresentação em suas redes sociais.

O evento, que será gratuito, está marcado para o dia 3 de maio na Praia de Copacabana.

Veja publicação da cantora sobre evento:

Em publicação na rede social "X", o prefeito Eduardo Paes brincou com o anúncio do show: "Não tenho ingressos para o show da Lady Gaga! É aberto e de graça! Pela atenção obrigado!".

Cantora celebrou confirmação de show

Em postagem nas redes sociais, Lady Gaga celebrou o retorno ao Brasil. "É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio. Durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil fizeram parte da força vital dos monstrinhos".

Ela ainda relembrou um episódio em que precisou cancelar um show anterior por problemas de saúde.

"Há anos que estou morrendo de vontade de me apresentar para vocês e fiquei com o coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada. A compreensão de que eu precisava desse tempo para me curar significou muito para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca, trabalhando muito para garantir que esse show seja inesquecível. Prepare-se para o MAYHEM na praia", declarou a artista.