Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 30 de março

Hoje é um dia histórico! Netuno inicia sua jornada no signo de Áries, marcando o começo de uma longa fase de transformações profundas na forma como lidamos com nossos ideais, sonhos e a busca por significado. Netuno em Áries traz uma força renovadora, estimulando ações inspiradas e a coragem de viver o que acreditamos. É um convite para alinhar nossos desejos com atitudes práticas e assertivas. Este período se estende de 2025 a 2038.



A última passagem de Netuno por Áries aconteceu em 13 de abril de 1861, logo após o início da Guerra Civil Americana. Esse período foi marcado por um forte ímpeto de transformação, em que as pessoas se deixavam guiar por ideias arrojadas e uma vontade intensa de mudança.



Ao longo do dia, a Lua chega no signo de Touro, favorecendo a busca por estabilidade, segurança e conexão com aquilo que realmente valorizamos. Aproveite esse movimento para refletir sobre o que é essencial na sua vida e fortalecer seus alicerces emocionais.



No entanto, o domingo termina com um clima mais denso: a Lua em Touro forma uma quadratura com Plutão, trazendo à tona tensões internas e coletivas. O final do dia pode ser marcado por desconfortos e desafios emocionais, exigindo cuidado ao lidar com sentimentos intensos. Tente manter o equilíbrio e, acima de tudo, concentre-se em entender e proteger seus valores.



Com o clima um pouco bélico no ar, é importante estar atento às reações impulsivas e às feridas coletivas que podem emergir. Cultive a paciência e o autocuidado, pois esse cenário pode mexer com nossas emoções de forma inesperada.

Signo de Capricórnio hoje

O movimento de Netuno te desafia a equilibrar suas ambições com os desejos do coração. Evite se cobrar demais e permita-se experimentar novas abordagens. À noite, mantenha o foco no que é essencial e não se desgaste com discussões vazias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.