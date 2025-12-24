Diário do Nordeste
Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

Cantor emocionou o público ao citar o parceiro no especial de fim de ano.

Redação
Roberto Carlos fez questão de homenagear Erasmo Carlos em show.
Roberto Carlos prestou uma homenagem especial a Erasmo Carlos durante seu tradicional especial exibido na noite desta terça-feira (23) pela TV Globo. O cantor lembrou o amigo e parceiro musical de décadas ao alterar um trecho da canção “Amigo”, emocionando o público que acompanhava o programa “Noite Feliz”.

Erasmo Carlos, que morreu em 22 de novembro de 2022, foi citado diretamente na apresentação. No verso original que diz: “Mas é muito bom saber que você é meu amigo”, Roberto optou por cantar: “É muito bom saber que Erasmo é meu amigo”, transformando a música em um tributo explícito ao Tremendão.

Uma amizade histórica

A relação entre Roberto Carlos e Erasmo Carlos atravessou mais de 60 anos e teve início ainda na juventude, unida pela paixão em comum pelo rock’n roll, gênero que marcou o surgimento de ambos na música brasileira nos anos 1950. O primeiro encontro aconteceu por intermédio de Tim Maia, que apresentou os dois.

Na época, Tim Maia e Roberto integravam a banda “The Sputniks”, que acabou se desfazendo após desentendimentos. Enquanto Tim e Roberto seguiram carreira solo, outros músicos se juntaram a Erasmo para formar o grupo “The Snakes”, ativo até 1961. Pouco depois, Erasmo voltou a se aproximar de Roberto ao colaborar com uma letra para a versão brasileira de “Hound Dog”, clássico imortalizado por Elvis Presley.

Além da música, os dois também compartilhavam outras afinidades, como a admiração pelo rock internacional e a torcida pelo Vasco da Gama, o que fortaleceu ainda mais a parceria artística e pessoal.

O especial de fim de ano

Gravado no dia 12 de dezembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul, o especial de Roberto Carlos reuniu diferentes participações musicais. Entre os convidados esteve João Gomes, que dividiu o palco com o Rei em um dos momentos mais comentados da noite.

James Ransone sorridente em programa de entrevistas.
Zoeira

Quem foi James Ransone? Relembre trajetória do ator que morreu aos 46 anos

Ele atuou em produções como 'It: Chapter Two'.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Anitta posa de camisa branca e fundo azul.
Zoeira

'Tudo impecável': Anitta elogia 'O Agente Secreto' e recebe agradecimento do diretor

Cantora promoveu o filme brasileiro e empolgou fãs nas redes

Redação
21 de Dezembro de 2025