Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

Roberto Carlos prestou uma homenagem especial a Erasmo Carlos durante seu tradicional especial exibido na noite desta terça-feira (23) pela TV Globo. O cantor lembrou o amigo e parceiro musical de décadas ao alterar um trecho da canção “Amigo”, emocionando o público que acompanhava o programa “Noite Feliz”.

Erasmo Carlos, que morreu em 22 de novembro de 2022, foi citado diretamente na apresentação. No verso original que diz: “Mas é muito bom saber que você é meu amigo”, Roberto optou por cantar: “É muito bom saber que Erasmo é meu amigo”, transformando a música em um tributo explícito ao Tremendão.

Uma amizade histórica

A relação entre Roberto Carlos e Erasmo Carlos atravessou mais de 60 anos e teve início ainda na juventude, unida pela paixão em comum pelo rock’n roll, gênero que marcou o surgimento de ambos na música brasileira nos anos 1950. O primeiro encontro aconteceu por intermédio de Tim Maia, que apresentou os dois.

Na época, Tim Maia e Roberto integravam a banda “The Sputniks”, que acabou se desfazendo após desentendimentos. Enquanto Tim e Roberto seguiram carreira solo, outros músicos se juntaram a Erasmo para formar o grupo “The Snakes”, ativo até 1961. Pouco depois, Erasmo voltou a se aproximar de Roberto ao colaborar com uma letra para a versão brasileira de “Hound Dog”, clássico imortalizado por Elvis Presley.

Veja também Zoeira Letícia Birkheuer reage a vídeo do filho e fala em alienação Zoeira Diogo Nogueira foi surpreendido com fim do namoro com Paolla, diz site

Além da música, os dois também compartilhavam outras afinidades, como a admiração pelo rock internacional e a torcida pelo Vasco da Gama, o que fortaleceu ainda mais a parceria artística e pessoal.

O especial de fim de ano

Gravado no dia 12 de dezembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul, o especial de Roberto Carlos reuniu diferentes participações musicais. Entre os convidados esteve João Gomes, que dividiu o palco com o Rei em um dos momentos mais comentados da noite.