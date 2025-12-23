Oscar 2026 terá nova categoria; confira novidade da premiação

O Oscar reserva uma novidade especial para 2026. A maior premiação da indústria cinematográfica ganhou uma nova categoria: Melhor Direção de Elenco, que conta com a presença do longa brasileiro "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura.

Essa é a primeira vez, em mais de vinte anos, que a Academia anuncia a criação de uma nova modalidade. A última aconteceu em 2001, quando foi inaugurada a categoria de Melhor Animação, que premiou o filme Shrek.

A categoria Melhor Direção de Elenco irá reconhecer e premiar o trabalho dos diretores de elenco, profissionais que selecionam os atores que dão vida aos personagens. A ideia é enaltecer os artistas que constroem o elenco, coletivamente, e contribuem para a criação, incluindo diretores de elenco, cineastas e produtores.

Em "O Agente Secreto", o diretor indicado é Gabriel Domingues.

“Os diretores de elenco desempenham um papel essencial na produção cinematográfica e, à medida que a Academia evolui, temos orgulho de adicionar elenco às categorias que reconhecemos e celebramos”, afirmou o CEO da Academia, Bill Kramer.

Ainda segundo a direção do Oscar, este prêmio é um "reconhecimento merecido dos talentos excepcionais de nossos diretores de elenco e uma prova dos esforços dedicados de nossa filial”.

Quais filmes vão concorrer à categoria?

Concorrem às cinco vagas em Melhor Direção de Elenco: O Agente Secreto, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores, Sirât, A Hora do Mal e Wicked: Parte 2.

Com a lista dos 10 filmes pré-selecionados, a próxima fase acontece em janeiro de 2026, quando os membros da Academia irão assistir a trechos dos longas e decidir quais serão os cinco indicados oficiais à estatueta.

A lista final será anunciada em 22 de janeiro.