Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta quarta-feira (17), que assinou um acordo com o YouTube. A plataforma será responsável por transmitir a cerimônia a partir de 2029, quando acontece a 101ª edição da premiação. O contrato está firmado e será válido até 2033.

"O Oscar será transmitido ao vivo e gratuitamente para mais de 2 bilhões de espectadores em todo o mundo no YouTube e para assinantes do YouTube TV nos Estados Unidos", informou o comunicado à imprensa.

Segundo a Academia, o novo acordo com o YouTube ajudará a tornar o Oscar mais acessível ao público global crescente por meio de recursos como legendas e faixas de áudio disponíveis em vários idiomas.

Oscar 2026

O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março e conta com filme brasileiro entre os candidatos para a indicação oficial. "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, entrou na shortlist de Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Wagner Moura, inclusive, é considerado um dos mais cotados para uma indicação na categoria de melhor ator. O longa já conquistou dois prêmios no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados da indústria cinematográfica.

De 2026 até 2028, o Oscar segue com transmissão pela rede ABC, nos Estados Unidos. Já no Brasil, a premiação é exibida pelo canal TNT e pelo streaming da HBO Max.