Enquete Casa de Vidro Nordeste: veja o resultado final de quem deve entrar no BBB 26

O Big Brother Brasil 26 revela na noite deste domingo (11), antes do "Fantástico", o brother e a sister do Nordeste escolhidos pelo público para participar desta temporada — que estreia nesta segunda-feira (12).

Segundo a enquete do Diário do Nordeste, que não interfere no resultado do reality, os preferidos são o médico Marcelo e a professora Maxiane.

Até o fechamento desta matéria, Marcelo recebeu 57% dos votos, enquanto Maxiane obteve 52,5% da preferência dos telespectadores para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Os dois disputam as vagas com Leandro e Rafaella.

Saiba quem são os concorrentes

Marcelo

Marcelo tem 31 anos e é médico. Durante a universidade, que cursou na Bolívia, conciliou os estudos com diversos trabalhos informais para se manter.

De volta ao Brasil, passou a atuar no Sistema Público de Saúde (SUS) e diz ser o principal suporte financeiro e emocional da família. Além disso, ele associa o BBB ao desejo de viver a juventude com mais liberdade. Tem perfil competitivo, comunicativo e estrategista.

Maxiane

Tem 32 anos e é professora de História da rede estadual de Pernambuco. Também atua como influenciadora digital nos segmentos de beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade.

Criada em família humilde pelos avós maternos, pais e irmão, diz ter tido uma infância simples, porém, estruturada. Pós-graduada, busca nas redes sociais uma alternativa de ganhar mais.

Leandro

Com 42 anos, é produtor cultural e arte educador. Foi criado pela avó e enfrentou dificuldades desde a infância, com trabalhos informais para ajudar em casa.

Quando mais jovem, chegou a viver em situação de rua, mas se formou em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e se tornou o primeiro da família a concluir o ensino superior.

Rafaella

Tem 29 anos, é terapeuta ocupacional e trabalha com crianças no espectro autista, especialmente em famílias sem acesso regular a tratamento.

Já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e está concluindo a graduação em Medicina Veterinária. Se define como impulsiva e sincera e vê o BBB como a chance de mudar de vida.

Casas de Vidro

O BBB 26 espalhou cinco casas de vidro pelo Brasil com quatro participantes em cada uma — dois homens e duas mulheres — para que o público escolha apenas um casal para compor o elenco do reality.

As votações ocorrem no gshow.