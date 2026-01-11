Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete Casa de Vidro Nordeste: veja o resultado final de quem deve entrar no BBB 26

Os escolhidos serão revelados pela TV Globo neste domingo (11).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Elenco do grupo Casa de Vidro Nordeste.
Legenda: Os escolhidos do grupo Nordeste serão revelados na noite deste domingo (11).
Foto: Reprodução/Globo.

O Big Brother Brasil 26 revela na noite deste domingo (11), antes do "Fantástico", o brother e a sister do Nordeste escolhidos pelo público para participar desta temporada — que estreia nesta segunda-feira (12).

Segundo a enquete do Diário do Nordeste, que não interfere no resultado do reality, os preferidos são o médico Marcelo e a professora Maxiane.

Até o fechamento desta matéria, Marcelo recebeu 57% dos votos, enquanto Maxiane obteve 52,5% da preferência dos telespectadores para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Os dois disputam as vagas com Leandro e Rafaella.

Veja também

teaser image
Zoeira

Rafa Jaqueira viralizou antes do BBB 26 em show de Léo Santana

teaser image
Zoeira

Candidata a sister do BBB 26, Marciele derrubou casa dos pais para construir novo lar

teaser image
Mylena Gadelha

Participantes das casas de vidro no BBB 26 mostram que vale tudo para entrar no reality

Vote nas enquetes

Candidatos homens

inter@

Candidatas mulheres

inter@

Saiba quem são os concorrentes

Marcelo

Marcelo tem 31 anos e é médico. Durante a universidade, que cursou na Bolívia, conciliou os estudos com diversos trabalhos informais para se manter.

De volta ao Brasil, passou a atuar no Sistema Público de Saúde (SUS) e diz ser o principal suporte financeiro e emocional da família. Além disso, ele associa o BBB ao desejo de viver a juventude com mais liberdade. Tem perfil competitivo, comunicativo e estrategista.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ricardinho Freestyle, da Casa de Vidro Norte do BBB 26, é noivo de cantora sertaneja

Maxiane

Tem 32 anos e é professora de História da rede estadual de Pernambuco. Também atua como influenciadora digital nos segmentos de beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade.

Criada em família humilde pelos avós maternos, pais e irmão, diz ter tido uma infância simples, porém, estruturada. Pós-graduada, busca nas redes sociais uma alternativa de ganhar mais.

Leandro

Com 42 anos, é produtor cultural e arte educador. Foi criado pela avó e enfrentou dificuldades desde a infância, com trabalhos informais para ajudar em casa.

Quando mais jovem, chegou a viver em situação de rua, mas se formou em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e se tornou o primeiro da família a concluir o ensino superior.

Rafaella

Tem 29 anos, é terapeuta ocupacional e trabalha com crianças no espectro autista, especialmente em famílias sem acesso regular a tratamento.

Já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e está concluindo a graduação em Medicina Veterinária. Se define como impulsiva e sincera e vê o BBB como a chance de mudar de vida.

Casas de Vidro

O BBB 26 espalhou cinco casas de vidro pelo Brasil com quatro participantes em cada uma — dois homens e duas mulheres — para que o público escolha apenas um casal para compor o elenco do reality.

As votações ocorrem no gshow.

Assuntos Relacionados
Elenco do grupo Casa de Vidro Nordeste.
Zoeira

Enquete Casa de Vidro Nordeste: veja o resultado final de quem deve entrar no BBB 26

Os escolhidos serão revelados pela TV Globo neste domingo (11).

Redação
Há 20 minutos
foto da apresentadora Patrícia Abravanel no Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (11)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
Há 1 hora
Carolina Dieckmmann publicou homenagem a Manoel Carlos nas redes sociais.
Zoeira

Manoel Carlos alterou trama de novela após Carolina Dieckmmann perder bebê

Autor mudou final de personagem em “Por Amor” após tragédia pessoal da atriz.

Redação
Há 1 hora
Titina Medeiros com cabelos loiros e vestido vermelho olhando para o lado.
Zoeira

Morre atriz Titina Medeiros, de 'Cheias de Charme', aos 48 anos

Artista estava em tratamento contra um câncer no pâncreas.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?

O longa começa após o “Esporte Espetacular”.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Yeison Jiménez em show com microfone na mão e chapéu para o alto na outra mão.
Zoeira

Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

Avião caiu logo após a decolagem do aeroporto de Paipa, informou imprensa local.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o coreógrafo léo blanco tirando uma self na frente de um espelho.
Zoeira

Morre Léo Blanco, coreógrafo do 'Dança dos Famosos', aos 47 anos

A atriz Mariana Xavier, que participou com ele do quadro, lamentou perda e fez alerta sobre saúde mental.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto oficial dos convidados do programa.
Zoeira

‘Viver Sertanejo’ reúne Thaeme & Thiago e Lucas & Luan em homenagem aos clássicos do gênero

Programa comandado por Daniel promove encontro entre gerações, histórias de estrada e canções que marcaram a música sertaneja brasileira.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (11) relembra as melhores reportagens de 2025

Atração, que completou 46 anos no ar, relembra o melhor do ano passado.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso sofreu com muitas críticas na internet enquanto compartilhava a trajetória de seu tratamento.
Zoeira

Por que seguidores questionavam câncer de Isabel Veloso? Entenda

Influenciadora lidou com desconfiança, ataques e julgamentos online.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso faleceu neste sábado (10), aos 19 anos.
Zoeira

Isabel Veloso deixou conselho ao falar da morte em podcast; veja depoimento

Influenciadora refletiu sobre despedida em entrevista gravada em 2024.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Manoel Carlos usando chapéu branco e óculos de grau. Ele está sentado em uma cadeira.
Zoeira

Morte de Manoel Carlos: relembre legado e 'Helenas' de Maneco

Autor faleceu neste sábado (10), no Rio de Janeiro.

Redação
10 de Janeiro de 2026
imagem mostra manoel carlos, autor de novelas
Zoeira

Morre Manoel Carlos aos 92 anos no Rio

Maneco tratava a Doença de Parkinson e foi responsável por algumas das novelas brasileiras mais famosas, como 'Laços de Família' e 'Mulheres Apaixonadas'.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Homem e mulher brancos abraçados e sorrindo para a câmera. À esquerda, a mulher tem cabelo preto, liso e curto, com óculos escuros e roupa prateada. À direita, o homem tem cabelos grisalhos e roupa social preta.
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (10) promove encontro de gerações com homenagens, funk e cinema

A edição conta com participação de Bonde do Tigrão, MC Livinho, Thomás Aquino e Gustavo Mioto.

Redação
10 de Janeiro de 2026
participantes da casa de vidro do BBB 26 da região Nordeste.
Zoeira

Parcial atualizada da enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Público precisa escolher um homem e uma mulher, de cada dupla, para entrar na casa.

Redação
10 de Janeiro de 2026
montagem duas fotos da influenciadora isabel veloso. uma ela com cabelo e uma no hospital. Imagem usada em matéria sobre cuidado paliativo.
Zoeira

Cuidado paliativo: entenda abordagem de saúde adotada pela influencer Isabel Veloso

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso e marido de costas, foto em preto e branco.
Zoeira

“Dói existir”: marido de Isabel Veloso lamenta morte da jovem e comove internet

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin, jovem faleceu aos 19 anos após transplante de medula óssea.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso está sorrindo para a câmera. Saiba quem era a influenciadora que morreu aos 19 anos.
Zoeira

Quem era Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos?

Isabel foi diagnosticada com câncer aos 15 anos.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Isabel Veloso com marido e filho bebê.
Zoeira

O que é o linfoma de Hodgkin, câncer que levou à morte de Isabel Veloso?

A jovem de 19 anos faleceu após descobrir o linfoma em 2021, aos 15 anos.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Imagem de Isabel Veloso, que faleceu neste sábado (10).
Zoeira

Causa da morte de Isabel Veloso é divulgada por hospital

Influenciadora faleceu aos 19 anos, neste sábado (19).

Redação
10 de Janeiro de 2026