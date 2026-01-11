Marido de Titina Medeiros diz que últimos momentos da atriz foram de 'amor' e 'mãos dadas'

O ator César Ferrario, marido da Titina Medeiros, disse que o tratamento da atriz foi cercado por muito "amor" e "todos os cuidados possíveis", e desabafou que os últimos momentos foram "de mãos dadas, com a gente, comigo". A atriz de 48 anos faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas neste domingo (11).

"Ela foi tranquila, ela foi calma, acompanhada até o último instante, de mãos dadas com a gente, comigo. E, infelizmente, hoje ela parte", comentou César, em entrevista à revista Quem.

Segundo o ator, Titina "não só recebeu todo apoio, todo amor, todos os cuidados possíveis que existiam, como também uma presença constante".

Veja também Zoeira Morre atriz Titina Medeiros, de 'Cheias de Charme', aos 48 anos Zoeira Morre cantor Yeison Jiménez em queda de avião na Colômbia

"O que eu tenho a dizer, no meu tamanho ínfimo, desse grande mistério que é a vida, é que apesar de achar injusto às vezes -- agora achar injusto, porque ela foi muito cedo, por outro lado, sou obrigado a reconhecer que Titina teve uma vida linda. Linda, potente, cheia de luz", desabafou o ator.

Titina hoje nos deixou, me deixou, deixou toda a família dela e uma rede imensa de amigos, de parceiros, de médicos, de enfermeiros, que nos ajudaram e foram fundamentais, verdadeiros anjos nesse nosso caminho de tratamento e luta contra essa doença tão agressiva, tão violenta, que de fato não nos deu nenhuma chance César Ferrario Ator

Titina estreou na TV ao lado do marido

Titina estreou na televisão na novela "Cheias de Charme", em 2012, e atuou junto ao marido, sendo, inclusive, par romântico. Em 2024, durante a exibição da reprise do folhetim, ela comentou o momento e disse que "o destino quis".

Na trama de sucesso, a atriz interpretou Socorro, fiel escudeira da vilã Chayene (Cláudia Abreu).

O último trabalho de Titina na TV Globo incluem papel na novela "No Rancho Fundo", em 2024. Em sua carreira, teve participações novelas como "Mar do Sertão", "A Lei do Amor" e "Geração Brasil".