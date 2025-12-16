Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje
O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.
'O Agente Secreto', com Wagner Moura, entrou na shortlist do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16), e vai representar o Brasil na premiação.
Na história do Oscar, o Brasil já foi indicado outras vezes, tendo ganhado pela primeira vez somente no início desse ano, quando "Ainda Estou Aqui" levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.
Até o momento, o Brasil recebeu 22 indicações ao Oscar em diversas categorias, incluindo Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Documentário.
Veja abaixo todas as categorias nas quais o Brasil já disputou o prêmio e quais produções foram escolhidas:
Orfeu Negro (1959) — Vencedor, mas creditado à França
Coprodução brasileira, "Orfeu Negro" levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1960. Entretanto, o país recipiente pela produção foi a França, não creditando ao Brasil o mérito.
O Pagador de Promessas (1962)
Foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro, mas perdeu para o filme "Les dimanches de Ville d'Avray", uma produção francesa.
Raoni (Documentário, 1978)
O documentário belgo-franco-brasileiro, gravado em 1976 e lançado internacionalmente entre 1977 e 1979, foi escrito e dirigido por Jean-Pierre Dutilleux e Luiz Carlos Saldanha. A obra retrata a vida do cacique Raoni. Foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem em 1979, mas perdeu para a produção estadunidense "Scared Straight!".
O Beijo da Mulher-Aranha (1985)
A coprodução EUA-Brasil recebeu quatro indicações: Filme, Diretor, Roteiro Adaptado e Ator. O americano William Hurt venceu como Melhor Ator.
O Quatrilho (1995)
Baseada no livro de José Clemente Pozenato, a trama tem Glória Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos e Alexandre Paternost no elenco. Com direção de Fábio Barreto, a produção concorreu ao Prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.
Veja também
O Que é Isso, Companheiro? (1998)
Dirigido por Bruno Barreto, o filme retrata um episódio marcante da ditadura no Brasil: o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em 1969. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e perdeu para holandês "A Excêntrica Família de Antônia".
Central do Brasil (1999)
Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel de Dora em "Central do Brasil", de Walter Salles, mas a estatueta ficou com Gwyneth Paltrow por "Shakespeare Apaixonado" — em um episódio lembrado como uma grande injustiça por muita gente.
Na mesma premiação, "Central do Brasil" foi indicado a categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira, que ficou para o italiano "A Vida É Bela", de Roberto Benigni.
Uma História de Futebol (Curta-Metragem, 1998)
A produção brasileira, que conta a história fictícia da infância do atacante Pelé sob a perspectiva de um amigo de infância, foi a primeira e a única vez que o Brasil foi indicado à categoria de Melhor Curta-Metragem, Live Action do Oscar.
Baseada vagamente em depoimentos de Aziz Adib Naufal, colega do jogador, a obra acabou perdendo a estatueta para o mexicano "Quiero Ser (I want to be...)" durante a edição de 2001.
Cidade de Deus (2002)
O famoso drama conta a história de dois garotos, e amigos, que moram na Cidade de Deus, uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro (RJ). Enquanto Buscapé se esforça para se tornar um fotógrafo, Dadinho sonha em ser chefe do tráfico de drogas da região.
No Oscar de 2004, o longa brasileiro foi indicado a quatro categorias, incluindo Melhor Diretor para Fernando Meirelles, Melhor Edição, Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Adaptado, mas não levou.
Diários de Motocicleta (2004)
A coprodução brasileira e de outros sete países, que mostra a viagem de motocicleta que Ernesto "Che" Guevara fez na juventude, concorreu às categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Canção Original no Oscar 2005, e venceu a estatueta de canção original.
Lixo Extraordinário (Documentário, 2010)
O documentário traz uma análise sobre o trabalho do artista plástico brasileiro Vik Muniz no Jardim Gramacho, um dos maiores aterros sanitários do mundo, localizado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A produção foi indicada ao prêmio de Melhor Documentário em Longa-Metragem no Oscar de 2011, mas perdeu para o americano "Inside Job".
O Menino e o Mundo (Animação, 2013)
A animação que conta a aventura de uma criança em busca de seu pai foi indicada a categoria de Melhor Animação em Longa-Metragem na edição de 2016 do Oscar. No entanto, perdeu para "Divertida Mente".
O sal da terra (Documentário, 2014)
A produção mostra a vida e a obra do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que passou 40 anos documentando sociedades privadas em lugares ocultos do mundo, e foi indicada à categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem do Oscar de 2015, mas foi vencido por "Cidadãoquatro".
Democracia em Vertigem (Documentário, 2019)
O documentário político, dirigido por Petra Costa, mostra como memórias pessoais se misturam à análise sobre a ascensão e queda de Lula e Dilma Rousseff e a polarização do Brasil. Indicado a categoria de Melhor Documentário em Longa-Metragem no Oscar de 2020, perdeu para "Indústria Americana".
Ainda Estou Aqui (2024)
O longa, baseado em fatos reais, conta a história de Eunice Paiva, esposa do ex-político Rubens Paiva, que sumiu durante a ditadura militar no Brasil. No Oscar deste, o filme foi indicado a Melhor Filme, a Melhor Atriz e a Melhor Filme Internacional, e levou a última categoria.
Filmes brasileiros indicados ao Oscar até hoje
|Título
|Categoria(s) indicada(s)
|Resultado
|Orfeu Negro (1959)
|Melhor Filme Estrangeiro
|Venceu Melhor Filme Estrangeiro
|O Pagador de Promessas (1962)
|Melhor Filme Estrangeiro
|Não venceu
|Raoni (Documentário, 1978)
|Melhor Documentário de Longa-Metragem
|Não venceu
|O Beijo da Mulher-Aranha (1985)
|Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator
|Venceu Melhor Ator
|O Quatrilho (1995)
|Melhor Filme Estrangeiro
|Não venceu
|O Que é Isso, Companheiro? (1998)
|Melhor Filme Estrangeiro
|Não venceu
|Central do Brasil (1999)
|Melhor Filmes Estrangeiro e Melhor Atriz
|Não venceu
|Uma História de Futebol (Curta-Metragem, 1998)
|Melhor Curta-Metragem, Live Action
|Não venceu
|Cidade de Deus (2002)
|Melhor Diretor, Melhor Edição, Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Adaptado
|Não venceu
|Diários de Motocicleta (2004)
|Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Canção Original
|Venceu Melhor Canção Original
|Lixo Extraordinário (Documentário, 2010)
|Melhor Documentário em Longa-Metragem
|Não venceu
|O Menino e o Mundo (Animação, 2013)
|Melhor Animação em Longa-Metragem
|Não venceu
|O sal da terra (Documentário, 2014)
|Melhor Documentário em Longa-Metragem
|Não venceu
|Democracia em Vertigem (Documentário, 2019)
|Melhor Documentário em Longa-Metragem
|Não venceu
|Ainda Estou Aqui (2024)
|Melhor Filme, a Melhor Atriz e a Melhor Filme Internacional
|Venceu Melhor Filme Internacional