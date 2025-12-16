Diário do Nordeste
Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje 

O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Combinação mostra cenas dos filmes Central do Brasil, Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui, produções brasileiras indicadas ao Oscar ao longo da história.
Legenda: País já foi indicado mais de 20 vezes a categorias da premiação ao longo da história.
Foto: Divulgação.

'O Agente Secreto', com Wagner Moura, entrou na shortlist do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16), e vai representar o Brasil na premiação. 

Na história do Oscar, o Brasil já foi indicado outras vezes, tendo ganhado pela primeira vez somente no início desse ano, quando "Ainda Estou Aqui" levou a estatueta de Melhor Filme Internacional. 

Até o momento, o Brasil recebeu 22 indicações ao Oscar em diversas categorias, incluindo Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Documentário.

Veja abaixo todas as categorias nas quais o Brasil já disputou o prêmio e quais produções foram escolhidas:

Orfeu Negro (1959) — Vencedor, mas creditado à França

Coprodução brasileira, "Orfeu Negro" levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1960. Entretanto, o país recipiente pela produção foi a França, não creditando ao Brasil o mérito.

Orfeu Negro.
Legenda: Orfeu Negro.
Foto: Orfeu Negro/Reprodução.

O Pagador de Promessas (1962)

Foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro, mas perdeu para o filme "Les dimanches de Ville d'Avray", uma produção francesa.

O Pagador de Promessas.
Legenda: O Pagador de Promessas.
Foto: Reprodução.

Raoni (Documentário, 1978)

O documentário belgo-franco-brasileiro, gravado em 1976 e lançado internacionalmente entre 1977 e 1979, foi escrito e dirigido por Jean-Pierre Dutilleux e Luiz Carlos Saldanha. A obra retrata a vida do cacique Raoni. Foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem em 1979, mas perdeu para a produção estadunidense "Scared Straight!".

Raoni.
Legenda: Raoni.
Foto: Reprodução/MAM Rio.

O Beijo da Mulher-Aranha (1985)

A coprodução EUA-Brasil recebeu quatro indicações: Filme, Diretor, Roteiro Adaptado e Ator. O americano William Hurt venceu como Melhor Ator.

O Beijo da Mulher-Aranha.
Legenda: O Beijo da Mulher-Aranha.
Foto: Divulgação/Pontos MIS.

O Quatrilho (1995)

Baseada no livro de José Clemente Pozenato, a trama tem Glória Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos e Alexandre Paternost no elenco. Com direção de Fábio Barreto, a produção concorreu ao Prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.

Assuntos Relacionados
Combinação mostra cenas dos filmes Central do Brasil, Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui, produções brasileiras indicadas ao Oscar ao longo da história.
Verso

Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje 

O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.

10 de Dezembro de 2025