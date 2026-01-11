Veja os escolhidos do público para o grupo 'Pipoca' do BBB 26
Os participantes foram anunciados na noite deste domingo (11).
Os dez integrantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foram revelados na noite deste domingo (11). Os candidatos estavam distribuídos em cinco casas de vidro pelo País e foram escolhidos por voto do público.
O BBB estreia nesta segunda-feira (12), após Três Graças, na TV Globo, apresentado por Tadeu Schmidt.
Conquistaram a oportunidade de integrar o elenco da temporada cinco homens e cinco mulheres. O Diário do Nordeste divulga abaixo a lista dos selecionados e a porcentagem de votação:
- Região Norte: Brigido (53,62%) e Marciele (54,55%)
- Região Centro-Oeste: Paulo Augusto (53,75%) e Jordana (57,58%)
- Região Nordeste: Marcelo (68,23%) e Maxiane (60,15%)
- Região Sul: Pedro (65,32%) e Samira (58,77%)
- Região Sudeste: Marcel (50,52%) e Milena (59,30%)
