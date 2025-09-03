Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, aos 39 anos em Manaus

O velório aconteceu na tarde desta quarta-feira (3)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Elias nasceu em Boa Vista (RR) e vivia em Manaus desde 2011
Legenda: Elias nasceu em Boa Vista (RR) e vivia em Manaus desde 2011.
Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu aos 39 anos na madrugada desta quarta-feira (3), em Manaus. Ele recebia tratamento para problemas renais crônicos e sofreu uma parada cardiorrespiratória após dar entrada no Hospital 28 de Agosto. As informações são do g1.

Conforme amigos próximos, o cantor tinha quadro estável nos últimos anos, mas teve uma piora nos últimos dias, evoluindo para um edema pulmonar. Ele foi levado ao hospital na noite de terça-feira (2), mas não resistiu.

Veja também

teaser image
Zoeira

Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher'

teaser image
Zoeira

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

O velório aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, no Centro de Manaus.

Trajetória musical

Elias nasceu em Boa Vista (RR) e vivia em Manaus desde 2011. Ganhou projeção nacional ao representar a região Norte na segunda edição do The Voice Brasil, em 2013.

Na competição, garantiu uma vaga na última audição às cegas com a música "Human Nature". Os quatro jurados viraram a cadeira, e Elias escolheu integrar o time de Carlinhos Brown. Lulu Santos foi o primeiro a virar.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Tata Werneck ao lado do marido, Rafa Vitti, e da filha, Clara Maria. Recentemente, Tata Werneck chorou ao desabafar que sente culpada por não poder estar presente em alguns momentos da filha
Zoeira

Tata Werneck chora por perder momentos com a filha devido ao trabalho: 'Fico muito culpada'

Apresentadora desabafou durante o programa Lady Night dessa terça-feira (2)

Redação
Há 52 minutos
Foto de Val Marchiori em uma cama de hospital. A socialite descobriu o câncer através de exames de rotina no fim do último mês de agosto
Zoeira

Após cirurgia para retirada de câncer de mama, Val Marchiori recebe apoio de amigos famosos

A socialite já recebeu alta e agora se recupera em casa

Redação
Há 55 minutos
Elias nasceu em Boa Vista (RR) e vivia em Manaus desde 2011
Zoeira

Morre Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, aos 39 anos em Manaus

O velório aconteceu na tarde desta quarta-feira (3)

Redação
Há 1 hora
Cena de dois personagens em uma paisagem de inverno com neve, árvores de pinho ao fundo, cena de filme ou série de aventura, destacando-se pelo clima frio
Zoeira

TV Globo exibe 'Depois Daquela Montanha' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (3)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (3) traz emoção e drama para o público de casa

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
Final do MasterChef com Daniela e Felipe na Band
Zoeira

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

Daniela Dantas e Felipe Bruzzi acompanharam o resultado ao lado dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Mylena Gadelha
03 de Setembro de 2025
Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê
Zoeira

Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê

Fortalezenses e turistas foram surpreendidos com personalidade na avenida Beira-Mar

Redação
03 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio.

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques.

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
Imagem mostra cantora e rapper cardi b, ilustrando resultado do julgamento que absolveu artista da acusação de agressão nos Eua
Zoeira

Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher'

Autora da ação solicitava mais de R$ 131,2 milhões em indenização pelo suposto caso

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025