Morre Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, aos 39 anos em Manaus

O cantor Elias Moreira, ex-participante do The Voice Brasil, morreu aos 39 anos na madrugada desta quarta-feira (3), em Manaus. Ele recebia tratamento para problemas renais crônicos e sofreu uma parada cardiorrespiratória após dar entrada no Hospital 28 de Agosto. As informações são do g1.

Conforme amigos próximos, o cantor tinha quadro estável nos últimos anos, mas teve uma piora nos últimos dias, evoluindo para um edema pulmonar. Ele foi levado ao hospital na noite de terça-feira (2), mas não resistiu.

O velório aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, no Centro de Manaus.

Trajetória musical

Elias nasceu em Boa Vista (RR) e vivia em Manaus desde 2011. Ganhou projeção nacional ao representar a região Norte na segunda edição do The Voice Brasil, em 2013.

Na competição, garantiu uma vaga na última audição às cegas com a música "Human Nature". Os quatro jurados viraram a cadeira, e Elias escolheu integrar o time de Carlinhos Brown. Lulu Santos foi o primeiro a virar.