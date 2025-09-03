Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

A final do MasterChef Brasil foi ao ar na noite de terça-feira (2), com anúncio do campeão da edição ao vivo e bastante repercussão nas redes sociais. No X, antigo Twitter, por exemplo, fãs do programa se dividiram nas torcidas, mas demonstraram felicidade com a revelação feita pelos chefs jurados.

Quem ainda não assistiu ao episódio, fique avisado: esse texto contém spoilers!

Consagrando a edição e a torcida da maioria dos espectadores do programa, Daniela Dantas derrotou Felipe Bruzzi na final e saiu como a grande campeã da 12ª edição do reality culinário. O prêmio da vez foi de R$ 500 mil, o maior da história do programa.

Em entrevista após a final, Daniela celebrou a vitória e ainda explicou que essa seria a concretização de uma aposta nos próprios sonhos. "É muito mais do que eu imaginei que seria. É fantástico, é uma realização", disse.

O júri do programa, composto por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, também ressaltou a forte passagem de Daniela ao longo da temporada.

"Desde que ela entrou, vimos que ela é uma mulher de muita personalidade, que não tem medo de desagradar. É alguém que se conhece. Isso causa adversidades com outras pessoas, mas ela cozinha bem e veio para ganhar", comentou Helena.

Veja também Zoeira Afonso morre em ‘Vale Tudo'? Filho de Odete Roitman abandona tratamento e tem piora na trama Zoeira Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Fogaça e Jacquin também lembraram dos desafetos feitos por Daniela entre os demais participantes e lembraram do desejo da advogada por uma carreira na cozinha.

Maior prêmio da história do MasterChef Brasil

Dessa vez, o programa entregou o maio prêmio da história, com R$ 500 mil no total. Do valor, R$ 350 mil foi dado pela Stone, maior patrocinadora, além de R$ 50 mil do iFood, R$ 100 mil do Asaas, R$ 30 mil da Havan, uma consultoria especializada para o futuro restaurante e uma consultoria em gestão financeira para empresas.

Em entrevista, a vencedora explicou que tem o sonho de montar um restaurante com o prêmio, mas está com os pés no chão. "Certamente vou fazer algum tipo de investimento e me preparar para realizar o meu sonho, que é ter o meu restaurante. Eu vou esperar o momento adequado para isso acontcer", comentou à Band.