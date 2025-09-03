Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

Daniela Dantas e Felipe Bruzzi acompanharam o resultado ao lado dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
Zoeira
Final do MasterChef com Daniela e Felipe na Band
Legenda: Daniela e Felipe disputaram a preferência dos jurados do programa, mas as redes sociais já indicavam um candidato favorito
Foto: reprodução/Band

A final do MasterChef Brasil foi ao ar na noite de terça-feira (2), com anúncio do campeão da edição ao vivo e bastante repercussão nas redes sociais. No X, antigo Twitter, por exemplo, fãs do programa se dividiram nas torcidas, mas demonstraram felicidade com a revelação feita pelos chefs jurados.

Quem ainda não assistiu ao episódio, fique avisado: esse texto contém spoilers!

Consagrando a edição e a torcida da maioria dos espectadores do programa, Daniela Dantas derrotou Felipe Bruzzi na final e saiu como a grande campeã da 12ª edição do reality culinário. O prêmio da vez foi de R$ 500 mil, o maior da história do programa.

Em entrevista após a final, Daniela celebrou a vitória e ainda explicou que essa seria a concretização de uma aposta nos próprios sonhos. "É muito mais do que eu imaginei que seria. É fantástico, é uma realização", disse.

O júri do programa, composto por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin, também ressaltou a forte passagem de Daniela ao longo da temporada.

"Desde que ela entrou, vimos que ela é uma mulher de muita personalidade, que não tem medo de desagradar. É alguém que se conhece. Isso causa adversidades com outras pessoas, mas ela cozinha bem e veio para ganhar", comentou Helena. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Afonso morre em ‘Vale Tudo'? Filho de Odete Roitman abandona tratamento e tem piora na trama

teaser image
Zoeira

Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Fogaça e Jacquin também lembraram dos desafetos feitos por Daniela entre os demais participantes e lembraram do desejo da advogada por uma carreira na cozinha.

Maior prêmio da história do MasterChef Brasil

Dessa vez, o programa entregou o maio prêmio da história, com R$ 500 mil no total. Do valor, R$ 350 mil foi dado pela Stone, maior patrocinadora, além de R$ 50 mil do iFood, R$ 100 mil do Asaas, R$ 30 mil da Havan, uma consultoria especializada para o futuro restaurante e uma consultoria em gestão financeira para empresas.

Em entrevista, a vencedora explicou que tem o sonho de montar um restaurante com o prêmio, mas está com os pés no chão. "Certamente vou fazer algum tipo de investimento e me preparar para realizar o meu sonho, que é ter o meu restaurante. Eu vou esperar o momento adequado para isso acontcer", comentou à Band. 

Assuntos Relacionados
Final do MasterChef com Daniela e Felipe na Band
Zoeira

Quem venceu o MasterChef Brasil? Final da 12ª temporada é exibida ao vivo e repercute nas redes

Daniela Dantas e Felipe Bruzzi acompanharam o resultado ao lado dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê
Zoeira

Gabriela Spanic, a 'Usurpadora', curte folga tomando água de coco em Fortaleza após turnê

Fortalezenses e turistas foram surpreendidos com personalidade na avenida Beira-Mar

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques.

A. Seraphim
Há 2 horas
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

Caio convida Joyce para almoçar com seus pais.

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem mostra cantora e rapper cardi b, ilustrando resultado do julgamento que absolveu artista da acusação de agressão nos Eua
Zoeira

Cardi B é absolvida de acusação de agressão em julgamento nos EUA: 'Não toquei naquela mulher'

Autora da ação solicitava mais de R$ 131,2 milhões em indenização pelo suposto caso

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
03 de Setembro de 2025
Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews
Zoeira

Em novas mudanças, Natuza Nery assume lugar de César Tralli na GloboNews

Rafael Colombo, repórter da TV Globo, vai para o Conexão GloboNews

Redação
02 de Setembro de 2025