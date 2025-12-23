Paolla Oliveira se despede do avô e presta homenagem nas redes

Paolla Oliveira usou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para comunicar a morte do avô materno. O idoso era pai de Daniele Oliveira, mãe da atriz. Em uma mensagem de despedida, Paolla relembrou o carinho e a relação próxima que mantinha com ele. “Com amor da ‘artista’, como você me chamava. Vai em paz, vô”, escreveu.

A homenagem também foi feita por Juliano Oliveira, um dos irmãos da atriz. Ele destacou a importância de valorizar os mais velhos da família enquanto há tempo. “Zelem pelos anciões de sua família, hoje perdi meu sábio avô materno. Nunca esperem o amanhã, pois somente o hoje existe”, publicou. Paolla também é irmã de Douglas e Leonardo Oliveira.

A perda ocorre um dia após a atriz anunciar publicamente o fim do relacionamento com Diogo Nogueira. Em uma postagem conjunta, os dois explicaram que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, sem um motivo específico. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, disseram.

No comunicado, Paolla e Diogo ressaltaram que a separação aconteceu após conversas e reflexões. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram. O casal também pediu compreensão e privacidade neste momento delicado.

