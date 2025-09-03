Parte 2 de 'Wandinha' complementa acerto da 2ª temporada com tramas divertidas e atuações perfeitas

A primeira parte da 2ª temporada de "Wandinha", lançada pela Netflix há cerca de um mês, já havia trazido bons momentos para a série. Agora, com o lançamento da segunda parte, a produção consegue sacramentar o saldo positivo do novo ano com atuações perfeitas, além de tramas divertidas e concluídas de forma adequada.

Atenção! Este texto pode conter spoilers.

Dando continuidade às histórias mostradas nos quatro episódios iniciais, a história segue com as investigações da protagonista, interpretada por Jenna Ortega, que busca entender os desaparecimentos e assassinatos que cercam a escola de Nevermore. A partir daí, novos vilões surgem e incrementam o universo dirigido por Tim Burton para o streaming.

Os episódios anteriores trouxeram uma presença maior da Família Addams na trama, talvez o que tenha sido o principal acerto do lançamento. Não muito diferente, a segunda parte continua nessa aposta e faz da relação de Wandinha com os pais uma questão que dá peso à personagem, nos possibilitando conhecer ainda mais desses familiares tão famosos.

Amizade de Wandinha e Enid

No entanto, é na amizade de Wandinha e Enid que a segunda parte dessa temporada se ancora. As duas já eram conectadas desde o início da série, contrapondo a personalidade sombria da protagonista com a leveza da colega de quarto, mas a conexão chega a um nível ainda mais interessante de acompanhar em cena.

Aqui, sem dúvidas, é necessário citar a qualidade técnica de Jenna Ortega e Emma Myers como Wandinha e Enid. Em determinado momento, quando a trama exige das duas uma troca de papéis, elas demonstram destreza e competência aos explorarem trejeitos e até tons de voz uma da outra.

Jenna é a personificação do conforto em uma personagem. É natural vê-la como Wandinha, mas é possível perceber o quanto ela consegue se desprender das manias da personagem quando necessário. Não à toa, ela assumiu papel de produtora na obra e demonstrou, em ambas as partes, conhecer o universo em que agora atua.

No fim das contas, a verdade é que "Wandinha" se consolida, de fato, como um dos lançamentos mais interessantes da nova leva de produções da Netflix. É divertida, inventiva, entrega boas atuações e cenários esplendorosos. Peca, entretanto, na demora pela chegada de novos episódios. Para quem assiste, fica a sensação bem forte de que quanto mais cedo chegue uma 3ª temporada, melhor.