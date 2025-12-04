Diário do Nordeste
Lucas Guimarães reage a agressão e pede prisão do irmão

Apresentador chorou ao vivo e incentivou denúncia da cunhada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
Zoeira
Foto de Lucas Guimarães ao lado do irmão Babal Guimarães. Ambos estão de blusa branca. Lucas está à esquerda, de boné amarelo com detalhes verdes, e Babal está à direita, de óculos escuro e cordão prata.
Legenda: Lucas Guimarães é irmão de Babal Guimarães, e lamentou que o influenciador tenha agredido mais uma mulher.
Foto: Reprodução/Instagram.

Lucas Guimarães, 31, se emocionou nesta quinta-feira (4) durante o "Fofocalizando", programa do SBT, ao comentar o vídeo em que seu irmão, Babal, aparece agredindo a namorada, Karla Lessa. Visivelmente abalado, o apresentador reforçou que apoia a vítima e defendeu que o agressor responda judicialmente pelo que fez.

Segundo Lucas, a violência registrada não é um caso isolado. Ele lembrou que o irmão já havia sido condenado anteriormente por agressões. "Minha tia Tania está passando mal. Esse não é o nosso Natal. Fazer isso com a gente, com a nossa família. Eu não vou pagar. Que você pague o preço. Eu não sou ele. Mulheres de todo o Brasil, denunciem. Não se calem mais por esses monstros. Nenhuma mulher merece ser agredida", desabafou ao vivo.

Em outro momento, reforçou que não compactua com nenhum tipo de violência. “Não apoio nenhum tipo de agressão. Apoio vocês, mulheres, a usarem as suas vozes para colocar esses canalhas atrás das grades, inclusive o meu irmão... Cansado de pagar esse preço. Um preço muito alto. Sei da minha índole. As mulheres representam muito na minha vida". 

'Nunca passei a mão na cabeça dele'

Lucas também relembrou a infância ao lado de Babal. "Ele tem três anos de diferença, sempre fomos criados por mulheres fortes. É a minha maior referência. Então, como vou ser a favor de um homem que bate em mulheres", disse. Ele contou ainda que ficou quatro meses sem falar com o irmão e que a família tentou interná-lo, sem sucesso. "Eu não sou meu irmão e nunca passei a mão na cabeça dele", afirmou.

A repercussão do vídeo fez Babal desativar suas redes sociais. Nas imagens, gravadas na porta de um condomínio em Maceió (AL), ele aparece puxando Karla pelos cabelos, empurrando-a contra a parede e arremessando um objeto em sua direção durante uma discussão.

A agressão ocorre menos de um ano após a condenação do agressor por violência doméstica contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa, pelo qual recebeu pena de 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, no início deste ano.

