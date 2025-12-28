Diário do Nordeste
33 anos sem Daniella Perez: homenagens emocionam redes sociais

Familiares e amigos relembraram atriz e reforçam memória viva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Daniella tinha 22 anos e estrelava a novela "De Corpo e Alma" quando foi assassinada.
Foto: Reprodução/X.

Trinta e três anos após a morte de Daniella Perez, familiares e pessoas próximas voltaram às redes sociais no sábado (27) para prestar homenagens à atriz e manter viva a lembrança de sua história e trajetória interrompida em 1992. As manifestações partiram de Gloria Perez, mãe da artista; do ator Raul Gazolla, viúvo de Daniella; e da prima Barbara Ribeiro.

Em seu perfil no Instagram, Gloria Perez compartilhou um texto marcado por saudade e reflexão sobre o passar do tempo. “Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos… Que vida bonita você tinha pela frente… Hoje faz 33 anos e eu repito: o tempo não ameniza nada, só passa, assim como a dor não ensina nada, só dói”, escreveu a autora.

Raul Gazolla repostou a mensagem da ex-sogra, reforçando a homenagem e a memória permanente da atriz, com quem se casou em 1990, dois anos antes do crime que marcou definitivamente sua vida pessoal e profissional.

Já Barbara Ribeiro, prima de Daniella, publicou um longo depoimento no qual falou sobre as transformações vividas pela família desde então. Ela lembrou que, até a adolescência, o período entre Natal e Ano-Novo era sinônimo de celebração.

“Hoje, essa época tem um gosto agridoce”, escreveu. Barbara também recordou momentos da infância da atriz, destacando características como a “doçura” e a “imensa generosidade”. Segundo ela, a vida da família "se dividiu em antes e depois de 28 de dezembro de 1992”.

Para ilustrar a publicação, a prima compartilhou uma carta escrita por Daniella quando tinha apenas 8 anos, emocionando seguidores.

Relembre o caso

Daniella Perez morreu em dezembro de 1992, no Rio de Janeiro, quando tinha 22 anos e estava no ar na novela "De Corpo e Alma", da TV Globo, escrita por Gloria Perez. O caso teve grande repercussão nacional e se tornou um marco na discussão sobre violência e justiça no Brasil.

Mesmo diante da perda, Gloria Perez transformou o luto em mobilização social. Ela liderou um movimento que reuniu mais de 1,3 milhão de assinaturas e resultou na aprovação da primeira emenda popular da história do país, que passou a classificar o homicídio qualificado como crime hediondo.

