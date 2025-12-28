Diário do Nordeste
Larissa Manoela rebate críticas ao marido por filme de Carmen Miranda

Segundo atriz, André Luiz Frambach foi convidado antes dela para participação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Larissa Manoela de vestido verde, cabelo com penteado e tranças pequenas, enquanto André Luiz Frambach está com camisa de botões branca.
Legenda: Larissa e André vão contracenar juntos no filme de Carmen Miranda.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A atriz Larissa Manoela rebateu as críticas ao marido, André Luiz Frambach, após ele ter sido confirmado em uma produção da qual ela fará parte. A situação começou nas redes sociais, quando internautas questionaram a escalação do ator no longa que contará a história de Carmen Miranda.

Um anúncio oficializou o fato de que o casal contracenará no filme, com Larissa interpretando Carmen, enquanto Frambach viverá Aloysio Oliveira, um dos empresários da artista.

Diversas publicações questionaram o motivo para a escolha de Frambach. Segundo usuários do X, no Twitter, André e Larissa são vistos com frequência integrando as mesmas produções.

"Não acredito que ela conseguiu arrastar ele até pra esse filme", escreveu uma pessoa de forma irônica.

Em resposta, Larissa Manoela não perdeu tempo para rebater o pensamento. "A cabeça de vocês explodindo sabendo que ele foi convidado pra ser o Aloysio antes de eu ser convidada pra ser a Carmen", disse a atriz também na mesma rede social.

Comentário de Larissa Manoela nas redes sociais com os seguintes dizeres: A cabeça de vocês explodindo sabendo que ele foi convidado pra ser o Aloysio antes de eu ser convidada pra ser a Carmen.
Foto: Reprodução/X.

Os dois estão juntos desde julho de 2022, após terem se conhecido nas filmagens do filme "Modo Avião", da Netflix. Eles se casaram em dezembro de 2024 e realizaram várias cerimônias intimistas.

