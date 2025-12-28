Larissa Manoela rebate críticas ao marido por filme de Carmen Miranda

A atriz Larissa Manoela rebateu as críticas ao marido, André Luiz Frambach, após ele ter sido confirmado em uma produção da qual ela fará parte. A situação começou nas redes sociais, quando internautas questionaram a escalação do ator no longa que contará a história de Carmen Miranda.

Um anúncio oficializou o fato de que o casal contracenará no filme, com Larissa interpretando Carmen, enquanto Frambach viverá Aloysio Oliveira, um dos empresários da artista.

Veja também Zoeira Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem É Hit João Gomes nega 'climão' com Roberto Carlos em especial de Natal da TV Globo

Diversas publicações questionaram o motivo para a escolha de Frambach. Segundo usuários do X, no Twitter, André e Larissa são vistos com frequência integrando as mesmas produções.

"Não acredito que ela conseguiu arrastar ele até pra esse filme", escreveu uma pessoa de forma irônica.

Em resposta, Larissa Manoela não perdeu tempo para rebater o pensamento. "A cabeça de vocês explodindo sabendo que ele foi convidado pra ser o Aloysio antes de eu ser convidada pra ser a Carmen", disse a atriz também na mesma rede social.

Foto: Reprodução/X.

Os dois estão juntos desde julho de 2022, após terem se conhecido nas filmagens do filme "Modo Avião", da Netflix. Eles se casaram em dezembro de 2024 e realizaram várias cerimônias intimistas.