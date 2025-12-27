João Gomes nega 'climão' com Roberto Carlos em especial de Natal da TV Globo

Por meio das redes sociais neste sábado (27), João Gomes esclareceu uma suposta polêmica envolvendo ele e Roberto Carlos durante a exibição do especial de Natal do 'Rei' na última terça-feira (23) na TV Globo.

O cantor pernambucano negou quaisquer problemas envolvendo ele e Roberto Carlos. João Gomes cantou duas músicas com o veterano, e antes de deixar o palco, cantou um trecho de A Volta, composta por Erasmo Carlos. Foi neste momento em que rumores tomaram conta das redes sociais.

Conforme a colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles, internautas notaram um suposto desconforto de Roberto Carlos por causa da música adicional. João deixou o palco dizendo "não vou lhe atrapalhar não" para o veterano.

O cantor pernambucano descartou a possibilidade. Segundo João Gomes, o artista veterano "estava cheio de água nos olhos", e disse achar que "toda canção que lembra do Erasmo ele se emociona". Um dos maiores parceiros de Roberto Carlos faleceu em 2022.