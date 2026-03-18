Da vaquejada a cruzeiro, Wesley Safadão e Xand Avião firmam novas parcerias

Para quem estava esperando uma grande rivalidade comercial entre Wesley Safadão e Xand Avião, após a volta do cearense ao estado, se enganou. Isso porque os dois mostraram, mais uma vez, que podem caminhar juntos, inclusive com shows em parceria.

Nesta quarta-feira (18), os cantores realizam mais uma edição do projeto “Tamo Junto”, com apresentação gratuita dentro de um circuito nacional de vaquejada que terá início em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

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A iniciativa entre os dois teve início em 2019, com um show conjunto em Caruaru. Posteriormente, em 2021, durante a pandemia de Covid-19, eles voltaram a se reunir em uma live vinculada ao mesmo projeto.

Formatos

Além das apresentações presenciais, a parceria também será ampliada para outros formatos. Wesley Safadão anunciou que o “Tamo Junto” terá uma edição em alto-mar, com a participação de Xand Avião no cruzeiro “WS On Board”. O evento também contará com a presença do cantor Zé Vaqueiro, ligado ao escritório de Xand.

Nos últimos anos, os dois artistas consolidaram crescimento empresarial à frente das produtoras Camarote e Vybbe. Wesley chegou a se mudar para São Paulo em 2022, período em que ambos expandiram atuações no mercado musical.

Legenda: Vaquejada com Xand e Wesley no Ceará atraiu nomes como Henrique e Juliano. Foto: Reprodução/Instagram.

Apesar de especulações frequentes nas redes sociais sobre possíveis desentendimentos, os artistas mantêm relação pública de amizade, enquanto seguem como concorrentes no setor.

Além da música, Wesley Safadão e Xand Avião também dividem o tempo com o segmento de criação de cavalos de raça, com participação em haras.