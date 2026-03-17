Breno é o oitavo eliminado do BBB 26

Breno foi eliminado no nono paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, considerando o Paredão Falso do qual o brother participou, com 58,96% da média de votos. O modelo deixou o reality show na noite desta terça-feira (17), após enfrentar Ana Paula e Boneco na berlinda da semana.

Ana Paula foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 25,17% dos votos do público. Por sua vez, Boneco teve somente 15,87% dos votos.

Breno é formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, tem 33 anos e é natural de Contagem, Minas Gerais. Ele disputou uma vaga no BBB 26 pela Casa de Vidro Sudeste. Marcel acabou desistindo, o que fez o modelo entrar no reality.

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Veja como foi a formação do paredão

O nono Paredão do Big Brother Brasil 26 começou a se formar na tarde deste domingo. Até aquele momento, estavam emparedados Ana Paula, Jonas e Boneco, devido à dinâmica "Pedra, Papel Tesoura" de sábado (14).

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que o Anjo, Breno, imunizasse alguém, e ele escolheu Samira. Depois, o líder, Alberto Cowboy, mandou Breno direto para a berlinda.

Com a maioria dos votos da Casa, Solange também acabou sendo mandada para o Paredão.

Concluída essa parte, os participantes usaram estalecas para comprar uma caixa na "Máquina do Poder". Jordana escolheu a caixa premiada e pode salvar um dos três emparedados pela dinâmica de sábado. Ela escolheu Jonas.

Por fim, Solange venceu a Prova Bate e Volta de "tiro ao alvo" e também escapou do Paredão.