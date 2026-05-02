Ana Paula Renault denuncia boate por perturbação do sossego no prédio: ‘Insustentável’

Vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault utilizou uma rede social neste sábado (2) para denunciar uma boate localizada ao lado do apartamento onde mora. Segundo a jornalista, o caso está "insustentável", e não é de hoje.

"Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até às 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia", relata em publicação no X, antigo Twitter.

A ex-participante do reality comandado por Tadeu Schmidt conta ainda que recorreu "a todos os canais institucionais".

Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia.… pic.twitter.com/rddkQu2QUO — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) May 2, 2026

Ela cita, por exemplo, envio de e-mails à Prefeitura, registros no 156, boletins de ocorrência e solicitação de vistorias com o Programa Silêncio Urbano (Psiu).

Sobre estas últimas, afirma: "Nas raras vezes em que ocorreram, foram conduzidas no andar errado, tornando o flagrante impossível".

Sócios da boate agem 'com deboche'

Na mesma publicação, Ana Paula também sublinha que sócios da boate minimizam as reclamações e agem "com deboche".

"Mais grave ainda é o deboche com que os sócios tratam a situação, chegando a afirmar que 'nada aconteceria com eles'.

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O texto termina com um apelo da ex-BBB: "Aguardo que as autoridades competentes ajam com a seriedade que esta situação exige. O que temos vivido aqui é absolutamente insustentável, e afeta todos os moradores dos arredores".

Junto ao relato, ela incluiu prints de conversas com os órgãos competentes, reiterando a gravidade do problema.

A boate, no entanto, não se pronunciou sobre o ocorrido até a publicação desta reportagem.

Relembre participação de Ana Paula no BBB

Ana Paula Renault foi a grande vencedora do Big Brother Brasil 26, ao lado de Milena e Juliano Floss, dois aliados dela no jogo. Com a vitória, a mineira faturou quase R$ 6 milhões.

Não foi a primeira participação dela no reality, contudo. Ana Paula atravessou a porta do BBB pela primeira vez em 2016. Na ocasião, conquistou o público pela sinceridade, ímpeto para jogar e fortes alianças em meio ao confinamento.

Viu tudo ruir, no entanto, ao desferir um tapa contra um dos principais rivais no jogo, saindo eliminada mesmo após ter sido considerada favorita pelos espectadores. Pouco antes, havia sido a escolhida para uma falsa eliminação e criou um dos bordões: o "Olha ela!".

Dez anos depois, ela era apontada como favorita a vencer a disputa desde o primeiro dia na casa. E protagonizou vários momentos importantes no programa. Um dos primeiros foi uma briga com Aline Campos.

As duas discutiram devido a um comentário antigo da sister, veiculado em um programa de TV. Mesmo após pedir desculpas, Ana Paula ainda foi criticada pela ex-dançarina do Faustão. Aline, inclusive, foi a primeira eliminada da edição.

Em seguida, a mineira iniciou um embate direto com Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. Os três, que eram chamados por ela de "Santíssima Trindade", venceram diversas provas no jogo e se tornaram os principais rivais de Ana.

Outros destaques foi a amizade icônica com Milena e até brigas com a produção.