O retorno de Ana Paula Renault ao Big Brother Brasil era aguardado há anos e se concretizou, sob muitos pedidos de fãs do reality, este ano, na 26ª edição do programa. A sister é uma das finalistas, disputando o prêmio com Milena e Juliano, dois aliados dela no jogo.

A entrada da mineira pela porta mais icônica da casa trouxe um alvoroço nas redes sociais ainda no início de 2026, mas nem de longe indicava o sucesso da empreitada ou que ela chegaria à final como a favorita ao prêmio. Nesta terça-feira (21), ela pode sair do confinamento com um prêmio de quase R$ 6 milhões.

Legenda: Ana Paula, Milena e Juliano são os finalistas do BBB 26. Foto: Reprodução/Globoplay.

Ana Paula participou do BBB 16

Jornalista, Ana Paula tem 44 anos e nasceu em Belo Horizonte. Ela tem cinco irmãos, mas apenas uma delas é fruto do relacionamento entre o pai e a mãe dela. O pai, Gerardo Renault, faleceu no último domingo (19).

Foi em 2016 que ela entrou pela primeira vez no Big Brother Brasil. Na ocasião, conquistou o público pela sinceridade, ímpeto para jogar e até pelas fortes alianças consolidadas em meio ao confinamento.

No entanto, viu tudo ruir ao desferir um tapa contra um dos principais rivais no jogo, saindo eliminada mesmo após ter sido considerada favorita pelos espectadores. Pouco antes, havia sido a escolhida para uma falsa eliminação e criou um dos bordões: o "olha ela!".

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Desde então, virou influenciadora, além de ter colecionado uma série de participações na televisão, em novelas ou em programas de entretenimento. Na TV Globo, por exemplo, Ana Paula chegou a apresentar um quadro, entrevistando ex-participantes do programa sobre a vida fora dele.

A história de sucesso se repetiu este ano. Ela foi apontada como uma das principais participantes desde o primeiro dia de jogo.

Trajetória na casa do BBB 26

Um dos primeiros momentos icônicos de Ana Paula Renault no BBB 26 foi o de uma briga com Aline Campos.

As duas discutiram por conta de um comentário antigo da sister, que foi veiculado em um programa de TV, e, mesmo após pedir desculpas, ainda foi criticada pela ex-dançarina do Faustão. Aline, inclusive, foi a primeira eliminada da edição.

Legenda: Briga entre Ana Paula e Aline Campos foi uma das primeiras da edição. Foto: Reprodução/Globoplay.

Em seguida, a mineira iniciou um embate direto com Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. Os três, que eram chamados por ela de "Santíssima Trindade", venceram diversas provas no jogo e se tornaram os principais rivais de Ana.

Sarah, entretanto, logo foi eliminada. Diferente de Jonas e Cowboy, que protagonizaram uma série de brigas com a sister.

Amizade icônica com Milena

Outro detalhe da participação de Ana Paula Renault a ser lembrado será o da amizade com Milena. Apelidada por ela logo nos primeiros dias, Tia Milena virou aliada de jogo rapidamente e, além disso, alvo principal do afeto da jornalista dentro da casa.

Juntas, Milena e Ana viraram grandes jogadoras do BBB. Aqui fora, inclusive, foram citadas como os grandes destaques da temporada; não à toa estão na final da 26ª edição.

Brigas com a produção

Não foram só os pontos positivos que se sobressaíram da ida de Ana Paula ao BBB 26. A sister também ficou marcada pela forte reação aos pedidos da produção do reality, se negando até a vestir uma roupa para uma das festas.

Agora, já às vésperas da final, também se recusou a gravar um dos vídeos pedidos aos finalistas, sendo extremamente criticada nas redes sociais.

No entanto, apesar de muitos torcerem contra, conquistou uma base forte de fãs e é, sem dúvida, uma das personagens a permanecer na história.