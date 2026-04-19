Morre Gerardo Renault, pai de Ana Paula, participante do BBB 26

O pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique Machado Renault, faleceu aos 96 anos neste domingo (19). A equipe da participante do Big Brother Brasil 26 confirmou a informação nas redes sociais.

Apesar da morte de Gerardo, os familiares decidiram manter Ana Paula dentro do programa, considerando que ele expressou em vida o desejo de não comunicar sobre sua saúde e eventual morte.

"Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa", escreveram.

Em nota, ainda detalharam que sua volta nunca significou apenas dinheiro, e que representava um sonho de reencontrar partes importantes de si mesma.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", acrescentaram.

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Veja nota completa

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault.

Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.

Sua volta nunca significou apenas dinheiro. Representa um sonho cultivado ao longo de 10 anos, uma oportunidade única de revisitar sua história, de se reencontrar com partes importantes de si mesma e de viver um caminho que também era desejado por seu pai.

Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares."

Quem era Gerardo Renault?

Gerardo Henrique Machado Renault tinha 96 anos e era aposentado da Câmara dos Deputados. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, ele começou sua trajetória política em 1951, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte.

Depois, atuou como deputado estadual de Minas Gerais entre os anos de 1967 e 1979 e deputado federal entre 1979 e 1983.

O pai de Ana Paula também era primo de Abgar de Castro Araújo Renault, intelectual que fez parte da Academia Brasileira de Letras e foi ministro da Educação e Cultura de Nereu Ramos, entre 1955 e 1956, e trabalha desde 1991 na presidência do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.

Mensagem de Gerardo para Ana Paula

Durante o programa, Alberto Cowboy e Ana Paula Renault tiveram um forte embate após ele mencionar o pai dela, que estava com a saúde debilitada.

No dia 23 de fevereiro, para dar apoio à filha, Geraldo gravou uma mensagem para ela, dizendo que estava com saudade, mas desejando força no jogo.

"Oi, filhinha, tudo bem? Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito", disse.