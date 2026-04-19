Ana Paula e Milena discutem na reta final do BBB 26: 'Coração partido'

A discussão entre as 'até então amigas' Ana Paula Renault e Milena Lages, participantes do BBB 26, começou na noite desse sábado (18) e se estendeu até este domingo (19).

A dupla se desentendeu após uma fala de Milena afirmando que não queria que Leandro Boneco saísse no paredão neste domingo (19).

Boneco está na berlinda junto a Ana Paula e Milena. A fala, no entendimento da jornalista que participa do programa pela segunda vez, pode fazer com que a torcida de 'Tia Milena' se volte contra a sua fiel escudeira no jogo.

ENTENDA A RECLAMAÇÃO

Já neste domingo (19), Milena viu que recebeu um coração partido no Queridômetro. As duas foram até o quarto, onde também estava Juliano Floss, o primeiro finalista confirmado nesta edição.

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Ana Paula pontuou que "tem que voltar deste paredão" e que Milena resolveu na reta final não jogar mais com ela: "eu posso sair hoje, mas mais uma vez, eu vou cair atirando", disse a loira.

"O coração é partido mesmo, porque achei que você lutava por nós, como sempre lutei por vocês" Ana Paula

Milena questiona se então Ana Paula "vai atirar nos seus" e que continua "achando que vou ganhar o jogo".

A jornalista retruca e diz que "agora é cada um por si" e que se voltar (do paredão) Milena terá uma adversária à altura.

FIM DO BBB 26

A final do Big Brother Brasil 26 acontece na próxima terça-feira (21) e contará com show do DJ Alok.

Além da atração musical, a TV Globo também confirmou que o apresentador Tadeu Schmidt irá comandar o último programa do BBB 26 diretamente da área externa da casa. Ex-participantes também vão acompanhar a final do gramado.

A grande festa também terá VTs com melhores momentos da temporada e a presença de apresentadores da #RedeBBB e humoristas do reality.