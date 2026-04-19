Mãe de Juliano Floss comenta relação do filho com Ana Paula no BBB 26: 'Não tenho ciúmes'

Juliano Floss se tornou o primeiro finalista do BBB 26 após vencer a última prova do reality. Nessa reta final do programa, a mãe do dançarino, Mariana Floss, comentou a relação de proximidade do filho com a veterana Ana Paula Renault, uma de suas grandes aliadas no jogo.

Ao ser questionada pelo influenciador Adalberto Neto sobre o que achava da jornalista ser chamada de mãe de Juliano, Mariana brincou com a situação.

“Não tenho ciúmes, eu tô achando maravilhoso, tô doida pra dar um abraço nela. Inclusive estou falando no Twitter que agora é guarda compartilhada, 15 dias com cada uma”, disse ela em vídeo publicado nas redes.

Mariana também falou sobre como está lidando com as expectativas durante esses últimos dias de programa.

"Eu não parei de chorar, gente. Tô sem dormir… vai ser um surto pra final, eu não como, não durmo, não vivo mais, mas tá muito bom”, afirmou.

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Final do BBB 26

A final do Big Brother Brasil 26 acontece na próxima terça-feira (21) e contará com show do DJ Alok.

Além da atração musical, a TV Globo também confirmou que o apresentador Tadeu Schmidt irá comandar o último programa do BBB 26 diretamente da área externa da casa. Ex-participantes também vão acompanhar a final do gramado.

A grande festa também terá VTs com melhores momentos da temporada e a presença de apresentadores da #RedeBBB e humoristas do reality.

A final do Big Brother Brasil 26 será exibida na TV Globo após a novela “Três Graças”, com sinal ao vivo no Globoplay, com previsão de início às 22h25.