Enquete aponta saída de Milena no último paredão do BBB 26; veja parcial atualizada

A pipoca Milena deve ser a participante eliminada deste domingo (19) no Big Brother Brasil 2026. É o que aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

Até o começo desta manhã, a sister aparece com pouco mais de 47,4% dos votos. A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público

Em seguida, está o pipoca Leandro Boneco, com 37,9%. Por sua vez, a veterana Ana Paula Renault aparece com 14,5% das intenções.

A enquete foi publicada no fim da noite da sexta-feira (17) e recebeu mais de 25 mil votos até agora. A votação foi aberta logo após o resultado da Prova do Finalista, que garantiu a Juliano uma vaga no pódio da temporada.

O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na edição do BBB deste domingo (19).

Vote na enquete

Quem deve ser eliminado no último paredão do BBB 26?

inter@

Como foi a Prova do Finalista?

A competição teve início na noite dessa quinta-feira (16), logo após o Paredão que eliminou Jordana, e teve três fases. Na primeira, cada competidor precisou liberar uma chave que estava presa em uma mesa e tinha uma única saída. O último colocado — no caso, Ana Paula Renault — foi mandado direto para o Paredão.

Avançaram para a segunda etapa Juliano, Leandro Boneco e Milena. Cada participante ficou responsável por um carro e um totem com um botão e, de instantes em instantes, um aviso sonoro era emitido e um cronômetro era disparado. Eles tinham de apertar o botão dentro do tempo e, depois, entrar no veículo e aguardar outro cronômetro.

Dentro do carro, o jogador aguardava até que o tempo terminasse e um vídeo sobre a marca de veículos fosse exibido no telão. Quando o vídeo terminasse, eles poderiam sair do carro e aguardar até que uma nova rodada começasse.

Durante a dinâmica, Leandro Boneco passou mal e precisou ser atendido pela equipe médica do programa, mas retornou pouco tempo depois garantindo aos adversários que estava tudo sob controle.

Na etapa final, ao vivo, Boneco foi o primeiro a ser eliminado, após errar uma das perguntas. O desempate ocorreu entre Juliano e Milena, garantindo a posterior vitória do dançarino.