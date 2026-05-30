Quem Ama Cuida: quando o mistério de Heitor será revelado?

Quem Ama Cuida guarda uma reviravolta para depois do capítulo 100. O mistério em torno de Heitor, personagem de Renato Góes, filho desaparecido de Arthur, vivido por Antônio Fagundes, promete abalar a trama.
Heitor é descrito como um homem que gosta de experiências espirituais e esportes. Buscando algumas dessas vivências em viagens, o homem desaparece em uma prática de esqui.
Arthur tenta encontrar o filho de todas as formas, mas nunca descobre o paradeiro de Heitor. O impacto da perda torna Arthur ainda mais rígido e amargo.
A família passa a acreditar que ele está morto. O personagem de Rodrigo Góes deve reaparecer causando conflitos.
Mesmo com a ausência do personagem, Heitor aparece indiretamente em fotos pela casa. O quarto dele foi visto em uma cena de Adriana, vivida por Letícia Colin. Rosa, interpretada por Tatiana Tiburcio, também explicou que o herdeiro é um assunto proibido para Arthur.
O que deve acontecer quando Heitor voltar
A volta de Heitor deve ocorrer após a morte de Arthur. O herdeiro reaparece para disputar a fortuna da família, criando embates com tios, primos e irmãos.
É possível que a reviravolta mexa também com o núcleo romântico da trama. Heitor deve se aproximar de Adriana, atrapalhando o romance da fisioterapeuta com Pedro, interpretado por Chay Suede.
Quem Ama Cuida
Criada por Cláudia Souto e Walcyr Carrasco, a novela estreou em 18 de maio e deve permanecer no ar até janeiro de 2027, com 211 capítulos planejados.