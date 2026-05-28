Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Campeã do BBB 26 segue vivendo no mesmo apartamento onde já morava antes do reality.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Maio de 2026 - 11:00
capa da noticia
Legenda: Ana Paula Renault já compartilhou imagens em diferentes cômodos do apartamento alugado nas redes sociais.
Foto: Redes sociais / Reprodução.

Mesmo com o prêmio de R$ 5,7 milhões na conta e os valores de publicidades e demais contratos que têm acumulado desde que saiu vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault segue morando no mesmo apartamento alugado em que vivia antes de voltar ao reality.

O imóvel, inclusive, foi “cenário” de uma das primeiras polêmicas da mineira após a passagem vitoriosa no programa. No começo de maio, a jornalista denunciou uma boate vizinha ao apartamento por perturbação do sossego

“Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão”, relatou na ocasião.

Veja também

Imagem da notícia: Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Imagem da notícia: Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo
Zoeira

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

O apartamento fica localizado na região da rua Augusta, conhecido endereço de vida noturna intensa em São Paulo. Apesar da boa localização, o edifício possui apenas dois andares, não tem elevador e não é novo.

Sites de imobiliárias não mostram o custo da moradia no local, mas o aluguel na região chega ao valor de R$ 2,5 mil, em média

Durante o reality e mesmo após a saída como campeã, Ana Paula reforçou o sonho de ter uma casa própria e estimulou os fãs a apostarem em um investimento do tipo.

 
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

2

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

3

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

4

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

5

Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões
Zoeira

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Campeã do BBB 26 segue vivendo no mesmo apartamento onde já morava antes do reality.

Redação

Há 41 minutos

Imagem da notícia Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo
Zoeira

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

A artista confirmou no Rio2C que estará diretamente envolvida no reality show.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

Apresentação está marcada para dia 15 de setembro, em São Paulo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos
Zoeira

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Repórter irá apresentar um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'
Zoeira

Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Jornalista esportivo está fora da televisão aberta desde 2021, quando deixou a TV Globo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia ‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão
Zoeira

‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

Maria Alice, primogênita do ex-casal, teve uma festa com tema Walt Disney World.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades
Zoeira

Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades

Estádio e arena de eventos recebem shows.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt
Zoeira

Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt

O jornalista publicou uma homenagem à mãe em suas redes sociais.

Redação

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália
Zoeira

Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália

Influenciadora digital é suspeita de ser um tipo de "caixa" para a facção criminosa.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra
Zoeira

Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra

Advogada e influenciadora está presa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web
Zoeira

Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web

Atriz está com a família no litoral cearense após término da novela 'Três Graças'.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Deolane Bezerra deverá retirar mega hair em prisão no Interior de SP
Zoeira

Deolane Bezerra deverá retirar mega hair em prisão no Interior de SP

Procedimento é padrão na unidade, conforme apontam policiais penais

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' deste domingo (24) recebe as duplas George Henrique e Rodrigo e Débora e Daniela
Zoeira

'Viver Sertanejo' deste domingo (24) recebe as duplas George Henrique e Rodrigo e Débora e Daniela

Programa vai ao ar após o Globo Rural.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (24) mostra processo de fabricação das bonecas de barro
Zoeira

Globo Rural deste domingo (24) mostra processo de fabricação das bonecas de barro

Programa possui entrevistas com artesãos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Altas Horas recebe Xande de Pilares e grupo Revelação
Zoeira

Altas Horas recebe Xande de Pilares e grupo Revelação

Programa deste sábado (23) promove encontro para celebrar grandes sucessos do pagode.

Redação

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Nicole Bahls realiza transplante capilar sem raspagem e surpreende seguidores; 'rosto mais feminino'
Zoeira

Nicole Bahls realiza transplante capilar sem raspagem e surpreende seguidores; 'rosto mais feminino'

Influenciadora relata um quadro de alopecia androgenésica que impactava na proporção da testa.

*Clara Cezarino

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Caldeirão do Mion deste sábado (23) terá Semifinal do ‘Dupla do Brasil’
Zoeira

Caldeirão do Mion deste sábado (23) terá Semifinal do ‘Dupla do Brasil’

O programa revela as três duplas que vão para a final da competição.

Redação

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Miss Brasil sofre queda no palco após ficar em 5º lugar em concurso realizado no Egito
Zoeira

Miss Brasil sofre queda no palco após ficar em 5º lugar em concurso realizado no Egito

Gaúcha escorregou durante anúncio da classificação final da competição internacional.

Redação

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia ‘Casa do Patrão’ terá jogo reiniciado, anuncia Boninho: ‘O patrão ficou maluco’
Zoeira

‘Casa do Patrão’ terá jogo reiniciado, anuncia Boninho: ‘O patrão ficou maluco’

Diretor do reality da Record anunciou novidades na dinâmica para este domingo (24).

Redação

22 de Maio de 2026

1

2 3 4 5