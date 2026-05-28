Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Mesmo com o prêmio de R$ 5,7 milhões na conta e os valores de publicidades e demais contratos que têm acumulado desde que saiu vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault segue morando no mesmo apartamento alugado em que vivia antes de voltar ao reality.

O imóvel, inclusive, foi “cenário” de uma das primeiras polêmicas da mineira após a passagem vitoriosa no programa. No começo de maio, a jornalista denunciou uma boate vizinha ao apartamento por perturbação do sossego.

“Há quase 2 anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão”, relatou na ocasião.

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O apartamento fica localizado na região da rua Augusta, conhecido endereço de vida noturna intensa em São Paulo. Apesar da boa localização, o edifício possui apenas dois andares, não tem elevador e não é novo.

Sites de imobiliárias não mostram o custo da moradia no local, mas o aluguel na região chega ao valor de R$ 2,5 mil, em média.

Durante o reality e mesmo após a saída como campeã, Ana Paula reforçou o sonho de ter uma casa própria e estimulou os fãs a apostarem em um investimento do tipo.