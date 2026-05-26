‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão

Presa novamente, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra enviou aos fãs uma carta, nesta terça-feira (26). No texto, alega que a detenção foi motivada “por pura perseguição”.

O que diz carta de Deolane

“Mais uma vez, a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência”, expressa trecho do manuscrito. O conteúdo foi ditado pela detida à irmã, Dayanne Bezerra, também advogada.

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A influenciadora foi presa durante uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil de SP, na quinta-feira (21). Na sexta-feira (22), foi transferida para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no Interior de São Paulo, após ter a prisão preventiva mantida pela Justiça.

Deolane é apontada pelas autoridades como peça central na movimentação financeira atribuída à facção. Ela teria atuado como "caixa" do grupo criminoso, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentar recursos de origem ilícita.

LIGAÇÃO COM O PCC

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC, como a cearense Francisca Alves da Silva, a 'Pretinha', cunhada de Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola', número 1 do PCC.

As duas já foram clicadas em fotos juntas, e Deolane chegou a receber dinheiro da conta de 'Pretinha', além de ser suspeita de comprar bolsas de luxo roubadas.

O nome da influenciadora já foi citado em uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE), em uma operação que prendeu 'Pretinha'.

O relatório dessa investigação mostrou ainda que dois integrantes do PCC já haviam sido presos em um apartamento de luxo de Deolane Bezerra, em São Paulo, onde estavam morando.

Leia carta de Deolane Bezerra na íntegra

Bom dia, Brasil, de novo!

Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião.

Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada.

Sobre esse processo gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado.

Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como ADVOGADA). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito. Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão.

Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e em momento algum fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso.

Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida.

Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau.

Já disse muitos NÃOS para manter meus princípios e minha ética.

Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor.

Que segue de cabeça erguida acreditando na justiça.

Conto com as orações e o apoio de quem sempre esteve comigo. Mais uma vez, vocês não irão se arrepender.

Um beijo a todos! Fé, já estou por aí esperando a próxima injustiça a ser combatida.

Vocês não soltem a minha mão, não viu?

Deolane Bezerr