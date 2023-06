Carlinhos Maia fala sobre Dayanne: 'suas brigas são sempre muito fúteis, para que já deu, tá feio'

O influenciador Carlinhos Maia se posicionou publicamente após a briga no São João da Vila, envolvendo Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, e Rico Melquíades. Carlinhos apareceu nos stories recriminando a atitude de Dayanne e disse que ela não teve respeito com ele.

A confusão terminou em agressão física na madrugada deste sábado (10). Horas depois e com a repercussão do caso nas redes sociais, o humorista disse estar decepcionado com a postura de Dayanne e falou: "para que já deu, tá feio" (sic).

Carlinhos Maia "Dayanne, você está errada. Você brilha demais nas festas e prejudica sua própria família. Você é engraçada, tem um lado massa, mas esse lado de todo o tempo causar barraco nas festas dos outros já deu. Eu não consigo entender como você ama tanto sua mãe, suas irmãs e não para de brigar. Suas brigas são sempre muito fúteis"

VEJA REPERCUSSÃO DO CASO:

O humorista ainda falou que se sentiu desrespeitado devido à confusão com envolvidos que foram parar na delegacia.

"Vieram no meu são joão e não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Falo nos seus olhos e para toda a internet: para que já deu, tá feio", disse se referindo à irmã de Deolane.

VERSÕES DOS ENVOLVIDOS

Na versão apresentada por Dayanne, a briga teria começado quando Rico chegou acompanhado de uma mulher, que segundo o influenciador, é irmã dele. "Essa mulher, que ele diz que é irmã dele, toma meu copo e joga na minha cara", escreveu Dayanne no Instagram.

No começo da tarde deste sábado (10), Rico se pronunciou nos stories negando ter agredido Dayanne. Segundo o influenciador, ele tentou separar a briga entre Dayanne e a irmã dele.

Ainda nos stories, Dayanne declarou ter ido a uma delegacia para tentar prestar queixa. A advogada disse ter quebrado um dente e mostrou hematomas espalhados pela perna.