Influencer cearense Carlos Manuel, dono do perfil 'Catty Lares', remove silicone

O influenciador digital cearense Carlos Manuel, dono do perfil "Catty Lares", fez a retirada do silicone nesta sexta-feira (9), após compartilhar aos seguidores que está "reassumindo o gênero".

"Hoje é um dia que vai ficar marcado na sua vida, um dia que tenho orgulho em ter participado! Deus guie essa cirurgia e todos os seus passos, e caia por terra tudo que se levantar contra tua vida! Deus é contigo, vai dar tudo certo", escreveu o influenciador e amigo Hytalo Santos.

Carlos já tinha anunciado aos fãs que faria o procedimento cirúrgico. "Logo logo vou estar tirando, se Deus quiser. Eu quero que vocês acompanhem tudo porque vai ser um dia muito especial. Eu vou estar contando cada detalhe de tudo para vocês, tá?”, disse, em maio.

A mudança do nome nas redes sociais só deve acontecer depois do batismo dele. "Eu vou me batizar nas águas, um dia que vai ser muito importante para mim. Eu vou estar nascendo para Cristo, um nascimento espiritual, e aí sim vou mudar o nome de todas as redes sociais", detalhou.

Reencontro com Deus

Carlos Manuel ganhou fama como Catty Lares, no TikTok, onde acumula mais de 4 milhões de seguidores, com vídeos de humor. No dia 18 de abril, ele retornou ao Instagram, depois de três meses afastado das redes sociais, e falou sobre um reencontro com Deus, em vídeo emocionado.

Catty Lares fez um comparativo do momento que passa como a vida de um ser vivo do mar. "Eu não conhecia Deus. E Deus me tocou. Hoje, dia 18 de abril de 2023, venho falar publicamente: eu voltei para a casa do pai. E Deus me mostrou e está me mostrando todos os dias o verdadeiro amor", disse.

"Hoje eu olho para Deus como se ele fosse um mar bem grande e eu um peixe. Hoje eu quero, cada vez mais, me aprofundar. Estou conhecendo um Deus muito maior. Deus quer dar esse amor para cada um de vocês. Estou descobrindo cada qualidade do meu pai, do nosso pai", concluiu.