Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Garota do Momento' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta sexta-feira

Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Celeste e Edu vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro.

Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.