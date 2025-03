Ex-namorado de jovem encontrada morta na Grande São Paulo tem prisão decretada pela Justiça

O ex-namorado da adolescente Vitória Regina Sousa, de 17 anos, encontrada morta após uma semana desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo, teve a prisão decretada pela Justiça. O delegado Aldo Galiano confirmou a informação ainda nesta quinta-feira (6) à TV Globo.

O nome do rapaz não foi divulgado. Ele é considerado foragido e segue sendo procurado pela Polícia. Ainda segundo o delegado, a suspeita é de que ele sabia que o crime seria executado, apesar de supostamente não ter participado do ato.

A prisão teria sido solicitada após divergências no depoimento, que não condisse com informações repassadas por outras pessoas. "Há um crime de vingança, com certeza. Há um grande indício de que possa ter o envolvimento de uma organização criminosa nisso", disse o delegado à TV Globo.

Corpo encontrado

O corpo de Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, foi encontrado na tarde da última quarta-feira (5), em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia, a adolescente apresentava sinais de tortura e estava decapitada.

Vitória desapareceu no último dia 26 de fevereiro enquanto voltava do trabalho. Câmeras de segurança registraram a jovem chegando a um ponto de ônibus e, logo depois, embarcando no transporte público.

Em estado avançado de decomposição, o corpo de Vitória foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. As informações são de que ela foi morta com uma facada no tórax.

Pouco antes do desaparecimento, Vitória relatou, por meio de mensagens, que teria sido abordada por homens em um carro a caminho de casa. "Passou os cara no carro e eles falou: 'E aí, vida? Tá voltando?'. Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Vou mexendo no celular. Não vou nem ligar pra eles", escreveu ela em uma das mensagens.

Em outra mensagem de texto, a jovem relatou ter temido outros dois homens no ponto de ônibus. No fim, entretanto, contou que estava tudo bem, já que nenhum deles teria descido no mesmo ponto que ela.