A advogada Hélia Sâmua, 27, morreu ao escorregar e cair na cachoeira da Cascata da Pedra Branca, em Três Forquilhas (RS). Hélia estava desaparecida desde domingo (2) e foi encontrada morta na segunda-feira (3). Ela era natural de Ariquemes (RO) e morava em Novo Hamburgo (RS) com o marido. As informações são do G1.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBM-RS), a vítima tomava banho na parte superior da cachoeira quando escorregou na água e desapareceu.

Após serem acionadas, as equipes iniciaram as buscas pelo rio Três Forquilhas, mas não localizaram a vítima. Em seguida, os mergulhadores do Batalhão Especial de Busca e Salvamento participaram da ação.

As buscas foram interrompidas durante a noite, mas, pela manhã, os mergulhadores encontraram o corpo de Hélia.

Marido afirma que tromba d'água atingiu advogada

Em nota postada no Instagram de Cleverson Rodrigues, marido de Hélia, é informado que ele e a companheira foram atingidos por um fenômeno meteorológico na cascata.

"Ela não caiu da cachoeira como estão dizendo, ela não tem filho. Eles estavam na parte mais baixa e rasa, mas infelizmente foram atingidos por uma tromba d'água que os arrastou. Eles estavam em uma parte rasa, mas a força da água os levou", informou o comunicado de Cleverson.

Ainda em nota, foi comunicado que o corpo da Hélia chegará nesta quinta-feira (6) a Ariquemes (RO).

Por fim, Cleverson pede orações por Hélia. "Já estou na casa de minha mãe. Neste momento de muita angústia, eu gostaria de pedir que orem pelo descanso da alma de minha esposa, pelo conforto do coração de nossa família, para que possamos passar por esse momento. Eu irei me recolher com os meus. Por enquanto, não tenho condições de responder a tantas mensagens. Agora, só peço que orem por nós e que Deus esteja com minha esposa, a minha amada, minha amiga, enfim, tudo o que tenho é ela".

OAB lamentou morte

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia (OAB-RO) lamentou a morte da advogada e se solidarizou com a família.

"Neste momento de dor, a OAB-RO se solidariza com os familiares, amigos e colegas, expressando as mais sinceras condolências e desejando conforto e força para enfrentar essa irreparável perda", diz trecho.