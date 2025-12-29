Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como fazer banhos de ervas para começar o ano com a energia renovada

Ritual simples ajuda a limpar vibrações negativas e equilibrar o corpo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Uma garrafa de vidro com sais de banho de rosa e brancos, uma colher de madeira, pétalas de rosa secas, toalhas brancas enroladas e uma esponja natural em uma superfície clara.
Legenda: Os banhos de ervas são uma forma de renovar as energias antes da chegada do novo ano.
Foto: Chursina Viktoriia/Shutterstock.

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas buscam formas de renovar as energias e deixar para trás o peso emocional e espiritual do ciclo que termina.

Os banhos de ervas estão entre os rituais mais procurados nesse período. Segundo o tarólogo e cartomante Lincoln Walraven, eles ajudam a limpar, equilibrar e preparar o campo energético para o que está por vir.

“Pra iniciar o ano, pra quem sente que a energia foi muito pesada, é bom um banho de arruda do pescoço pra baixo, pra tirar energia da inveja e outras negativas. Depois você pode tomar um banho de alecrim pra equilibrar”, orienta Lincoln.

Para quem deseja atrair proteção, prosperidade e boas vibrações na virada do ano, o especialista recomenda ervas que atuam de forma equilibrada no campo energético, como alecrim, boldo, manjericão e hortelã.

O preparo do banho deve ser simples, especialmente para quem não tem experiência com esse tipo de ritual. “Primeiro passo é ter fé que Deus está com você e vai te ajudar”, afirma.

Veja também

teaser image
Zoeira

5 filmes de Ano Novo para assistir com os amigos

teaser image
País

Veja os direitos de quem vai trabalhar no Natal e no Ano-Novo

teaser image
Pets

Como acalmar cães e gatos com medo de fogos de artifício no Ano Novo

Em seguida, ele explica o modo de preparo:

  1. após escolher a erva, ferva a água. Desligue o fogo ao levantar fervura;
  2. coloque as ervas, mexa levemente e deixe a mistura esfriar;
  3. depois do banho de higiene, o banho de ervas deve ser derramado do pescoço para baixo. O líquido pode ser coado também.

Dicas para um banho de ervas

Lincoln alerta para cuidados importantes ao utilizar banhos energéticos. “Se você não tem conhecimento, faça o simples que funciona e não tem erros”, aconselha.

Ele explica que existem ervas consideradas quentes e frias, e que o uso inadequado pode causar desequilíbrios. Ervas quentes são aquelas com vibração energética forte, usadas para limpeza pesada, descarrego e purificação, como aroeira e eucalipto. Elas “são ótimas pra descarregar, porém, sem o devido conhecimento, podem queimar e prejudicar seus campos de energia", ressalta.

Por isso, a recomendação é evitar exageros. “Opte sempre por banhos simples, no máximo um banho de arruda ou sal grosso, mas sempre tomar outro banho com ervas frias, como o boldo, pra equilibrar”. Ele ainda faz um alerta importante: “Nunca se toma apenas banho de sal, por exemplo, porque você pode ficar sem energia, tanto boa quanto ruim”.

Após o banho, alguns cuidados ajudam a potencializar os efeitos. “Recomenda-se depois de um banho energético não se enxugar, somente o essencial, e colocar uma roupa clara e limpa”, diz Lincoln. Ele também sugere um momento de descanso e introspecção. “Se possível descansar por pelo menos 30 minutos, mas acompanhado de uma meditação. Pode ser guiada... Na internet você encontra. Isso faz uma grande diferença”.

Uma garrafa de vidro com sais de banho de rosa e brancos, uma colher de madeira, pétalas de rosa secas, toalhas brancas enroladas e uma esponja natural em uma superfície clara.
País

Como fazer banhos de ervas para começar o ano com a energia renovada

Ritual simples ajuda a limpar vibrações negativas e equilibrar o corpo.

Redação
Há 1 hora
Câmera de segurança noturna registrando um carro em alta velocidade com luzes traseiras vermelhas borradas e uma motocicleta à frente em uma rua urbana escura.
País

Jovem é suspeita de atropelar namorado e uma amiga dele, em São Paulo

Após o atropelamento, a motorista fugiu do local, mas foi detida.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra uma carteira de trabalho sendo entregue a uma outra pessoa.
País

Saiba se é obrigatório ou não trabalhar na véspera de Ano-Novo

Entenda como as regras trabalhistas se aplicam durante o período.

Lucas Monteiro
29 de Dezembro de 2025
Homem em uma bicicleta sai de um portão de uma casa.
País

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Vítima de 55 anos está na UTI após três horas de agressões; suspeito fugiu levando celular e notebook.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança.
País

Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

Novo caso de violência contra a mulher ocorreu em Ribeirão Preto.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de parte da fachada da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
País

Menino de 4 anos apresenta quadro estável após sobreviver a queda do 10º andar

Vítima passou por cirurgia. Caso ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o casal Caique Teixeira Borri, e Flávia Acassia da Silva, em ambiente interno de uma academia de ginástica.
País

Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Pessoas sendo resgatadas com boias laranjas e embarcação dentro do Rio Paraná.
País

Família é resgatada após embarcação ficar à deriva por 18h no Rio Paraná

Três integrantes da família teriam passado 18 horas no meio do rio antes do resgate.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares em cima e dentro de um carro da Polícia do Rio de Janeiro, fortemente armados, passando por uma comunidade, enquanto pessoas trafegam pela via.
País

Traficantes do RJ planejam crimes e vendem armas e drogas pelo WhatsApp

A prática criminosa é seguida por facções em outros estados, como no Ceará.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cemitério com lápides brancas próximo de uma montanha na cidade de Capinzal, em Santa Catarina.
País

Troca de corpos em velório é descoberta após família abrir caixão de parente em SC

Caso ocorreu na cidade de Capinzal, no Oeste de Santa Catarina.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto que contém mulher segurando guarda-chuva em meio a onda de calor em cidade brasileira.
País

Inmet mantém alerta vermelho e afirma que onda de calor deve atingir 1,2 mil cidades

Altas temperaturas exigem precaução para moradores das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Redação e Agência Brasil
27 de Dezembro de 2025
Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia
País

Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas.

*Nathália Paula Braga.
27 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos feita com prints de vídeo que mostra, à distância, o local onde o ultraleve caiu no mar de Copacabana.
País

Ultraleve que sobrevoava Copacabana com propaganda cai no mar

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto da fachada do Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central por suspeita de esquema fraudulento.
País

BC questiona Toffoli sobre acareação em investigação do Banco Master

Ato está marcado para ocorrer no próximo dia 30, durante recesso do judiciário.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Estrutura grande de várias janelas pegando fogo, com céu noturno ao fundo.
País

Incêndio é registrado em Colégio Marista de Santa Maria (RS)

A escola é uma das mais antigas da cidade e ficava a 600 metros da antiga Boate Kiss.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Pessoa segura a carteira de trabalho.
País

Véspera de Ano-Novo é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Trabalhadores devem ficar atentos às regras trabalhistas e aos direitos durante o fim de ano.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Após cinco anos sem se falar, irmãos se reconciliam e emocionam a mãe
País

Após cinco anos sem se falar, irmãos se reconciliam e emocionam a mãe

De joelhos, mãe agradece a Deus pela reconciliação dos filhos.

*Nathália Paula Braga
26 de Dezembro de 2025
Imagem captada por câmeras de segurança mostra, em duas telas lado a lado, um homem agredindo uma mulher que segura uma criança no colo. À esquerda, em um hall de elevadores de prédio residencial, o homem desfere golpes enquanto a mulher tenta proteger a criança. À direita, em uma área de garagem, o agressor continua as agressões, com a mulher e a criança próximas ao chão, ao lado de um carro estacionado.
País

Justiça do DF concede medidas protetivas a mulher e criança agredidas por servidor da CGU

O homem está proibido de se aproximar, manter contato e frequentar locais ligados às vítimas.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Placa de led com a temperatura de 40 graus. Em primeiro plano, embaçado, uma pessoa passa pela rua.
País

Inmet emite alerta laranja de perigo por altas temperaturas; veja onde

O calor previsto pode ser perigoso à saúde e à rotina da população.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um policial uniformizado, usando uma boina cinza, segura um bebê delicadamente nos braços, olhando para ele com ternura em um ambiente doméstico.
País

Policiais do Amapá auxiliam em parto na madrugada de Natal

Ação rápida garantiu segurança à mãe e ao bebê até a chegada do socorro.

Redação
25 de Dezembro de 2025