Como fazer banhos de ervas para começar o ano com a energia renovada

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas buscam formas de renovar as energias e deixar para trás o peso emocional e espiritual do ciclo que termina.

Os banhos de ervas estão entre os rituais mais procurados nesse período. Segundo o tarólogo e cartomante Lincoln Walraven, eles ajudam a limpar, equilibrar e preparar o campo energético para o que está por vir.

“Pra iniciar o ano, pra quem sente que a energia foi muito pesada, é bom um banho de arruda do pescoço pra baixo, pra tirar energia da inveja e outras negativas. Depois você pode tomar um banho de alecrim pra equilibrar”, orienta Lincoln.

Para quem deseja atrair proteção, prosperidade e boas vibrações na virada do ano, o especialista recomenda ervas que atuam de forma equilibrada no campo energético, como alecrim, boldo, manjericão e hortelã.

O preparo do banho deve ser simples, especialmente para quem não tem experiência com esse tipo de ritual. “Primeiro passo é ter fé que Deus está com você e vai te ajudar”, afirma.

Em seguida, ele explica o modo de preparo:

após escolher a erva, ferva a água. Desligue o fogo ao levantar fervura; coloque as ervas, mexa levemente e deixe a mistura esfriar; depois do banho de higiene, o banho de ervas deve ser derramado do pescoço para baixo. O líquido pode ser coado também.

Dicas para um banho de ervas

Lincoln alerta para cuidados importantes ao utilizar banhos energéticos. “Se você não tem conhecimento, faça o simples que funciona e não tem erros”, aconselha.

Ele explica que existem ervas consideradas quentes e frias, e que o uso inadequado pode causar desequilíbrios. Ervas quentes são aquelas com vibração energética forte, usadas para limpeza pesada, descarrego e purificação, como aroeira e eucalipto. Elas “são ótimas pra descarregar, porém, sem o devido conhecimento, podem queimar e prejudicar seus campos de energia", ressalta.

Por isso, a recomendação é evitar exageros. “Opte sempre por banhos simples, no máximo um banho de arruda ou sal grosso, mas sempre tomar outro banho com ervas frias, como o boldo, pra equilibrar”. Ele ainda faz um alerta importante: “Nunca se toma apenas banho de sal, por exemplo, porque você pode ficar sem energia, tanto boa quanto ruim”.

Após o banho, alguns cuidados ajudam a potencializar os efeitos. “Recomenda-se depois de um banho energético não se enxugar, somente o essencial, e colocar uma roupa clara e limpa”, diz Lincoln. Ele também sugere um momento de descanso e introspecção. “Se possível descansar por pelo menos 30 minutos, mas acompanhado de uma meditação. Pode ser guiada... Na internet você encontra. Isso faz uma grande diferença”.