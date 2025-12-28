Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidade cearense está entre as mais endividadas do Brasil

Crescimento das despesas, rigidez orçamentária e limitações de arrecadação prejudicam cenário.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Fiéis usam chapéus de palha e fazem gestos de devoção diante da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, sob céu azul.
Legenda: Município é estratégico e atende cidades vizinhas.
Foto: Kid Jr.

Juazeiro do Norte é a cidade cearense mais endividada do País em 2025 e ocupa a 23ª colocação no ranking nacional entre os municípios brasileiros, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP).

A cidade registrou nota 16,63 no indicador de endividamento, em uma escala em que quanto mais próximo de 100, melhor o desempenho. Ao todo, foram analisadas 418 cidades brasileiras, que juntas concentram cerca de 60,28% da população brasileira.

O estudo considera apenas municípios com mais de 80 mil habitantes, conforme a estimativa populacional de 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, entre 2023 e 2025, Juazeiro do Norte subiu 82 colocações na lista de cidades brasileiras com maior comprometimento financeiro, alcançando a atual 23ª posição entre os 418 municípios pesquisados.

Veja também

teaser image
Negócios

Três cidades do Ceará registram os menores investimentos públicos do Estado; veja ranking

teaser image
Negócios

Quixeramobim é considerada a cidade mais desenvolvida do Sertão Central do Ceará

teaser image
Negócios

A cada 10 cidades do Ceará, mais de 3 não têm recursos próprios para se manter

teaser image
Negócios

Quixelô e Ipaumirim são as piores cidades do Ceará em desenvolvimento municipal; veja lista

Na mesma lista, os primeiros seis lugares foram reservados a prefeituras que não enviaram os dados sobre o indicador.  

Já entre as cidades do Ceará mais endividadas, Juazeiro avançou cinco posições em relação a 2023, se tornando o município mais endividado do Estado neste ano. 

O indicador Endividamento integra o pilar Sustentabilidade Fiscal, que também inclui os indicadores Despesa com Pessoal, Dependência Fiscal e Taxa de Investimento.

Cidades do Ceará mais endividadas em 2025

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP
Posição Município Índice
1 Juazeiro do Norte 16,63
2 Pacatuba 19,5
3  Iguatu  22,64
4 Caucaia 23,32
5 Fortaleza   23,49
6 Itapipoca 24,15
7 Quixeramobim 24,77
8 Maracanaú  25,19
9 Sobral  27,56
10 Aquiraz  29,35

Cenário de Juazeiro é preocupante, mas reversível 

Na visão do presidente do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-Ce), Wandemberg Almeida, “a posição de Juazeiro do Norte no ranking reflete, sobretudo, uma combinação de crescimento acelerado das despesas correntes, rigidez orçamentária e limitações estruturais de arrecadação própria”.

O especialista aponta que a cidade exerce um papel regional estratégico e apresenta forte demanda por serviços públicos, especialmente em saúde, mobilidade e infraestrutura urbana, para atender não apenas a população local, mas também cidades vizinhas

“Isso pressiona o orçamento e, quando não acompanhado por um aumento proporcional das receitas ou por maior eficiência fiscal, resulta em maior endividamento. A queda de posições em relação a 2023 indica que o ajuste fiscal não avançou no mesmo ritmo que em outros municípios comparáveis”
Wandemberg Almeida
Presidente do Corecon-Ce
 

Wandemberg lembra que o endividamento elevado reduz a capacidade de investimento do município, aumenta a dependência de transferências e renegociações e compromete a flexibilidade da gestão, já que parte relevante das receitas passa a ser direcionada ao serviço da dívida.

No entanto, apesar de considerar o cenário de sustentabilidade fiscal preocupante no médio prazo, o economista defende ser uma realidade reversível. 

“Juazeiro possui uma economia regionalmente dinâmica, com comércio e serviços fortes, o que indica que o problema não é ausência de base econômica, mas sim de equilíbrio entre receitas, despesas e planejamento fiscal”, reflete. 

Nesse sentido, a superação desse cenário, de acordo com ele, requer um conjunto de medidas estruturais. Entre essas medidas está o fortalecimento da arrecadação própria do município, com modernização da administração tributária e combate à evasão, sem aumentar excessivamente a carga sobre o contribuinte. 

Em paralelo, ainda é necessário revisar despesas, priorizando gastos mais eficientes e com maior retorno social.

“Planejamento fiscal de médio e longo prazo, transparência na gestão e melhor governança da dívida também são essenciais. Por fim, a atração de investimentos e parcerias que ampliem a base econômica local pode contribuir para gerar mais receitas e aliviar a pressão sobre as contas públicas ao longo do tempo”, salienta. 

Entenda a metodologia

No Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP, o indicador Endividamento é calculado a partir da razão entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida da administração pública municipal.

A fonte desses dados é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O coordenador de Inteligência Técnica do CLP, Pedro Trippi, define a receita corrente líquida do município como o valor que “o município efetivamente dispõe em termos de receita para custear as políticas públicas e honrar os gastos”. 

“Como chegamos nessa métrica? Vamos pegar as receitas correntes, como receitas tributárias e, dessas receitas, são feitas deduções, excluindo repasses obrigatórios e receitas que aquela cidade não pode usar de modo livre. A partir disso, chegamos na receita corrente líquida”, explica. 

Já a dívida consolidada líquida inclui fatores de endividamento do município, como empréstimos e financiamentos que a cidade pega junto ao mercado e instituições financeiras.

Desse montante, são descontados recursos financeiros que o município pode utilizar para pagar aquela dívida, como disponibilidade de caixa e aplicações financeiras. 

No caso de Juazeiro do Norte, o resultado dessa divisão foi 16,63. Segundo os critérios do estudo, quanto mais perto de 100, melhor. 

Já os municípios que não disponibilizaram informações sobre o indicador receberam índice 0.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Banco Master: setor financeiro diz que Banco Central age com independência

Essa atuação inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação na Instituição Financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades

Egídio Serpa
Há 1 hora
Fiéis usam chapéus de palha e fazem gestos de devoção diante da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, sob céu azul.
Negócios

Cidade cearense está entre as mais endividadas do Brasil

Crescimento das despesas, rigidez orçamentária e limitações de arrecadação prejudicam cenário.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3573, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2336 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 75,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1157 de hoje, 27/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6913, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 14,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6029, deste sábado (27/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 315 de hoje 27/12; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra trem nos trilhos.
Negócios

Ferrovias, rodovias e porto: o que falta para destravar a logística no Ceará?

Estado ainda enfrenta gargalos estruturais.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco de um rosto de homem negro, idoso, com barba e usando chapéu.
Negócios

Morre Marco Antonio Moura, fundador do Grupo Lagoa

Causa da morte não foi divulgada; Acesu se manifesta sobre perda.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa preenchendo o jogo na loteria TimeMania, da Caixa Econômica Federal, com cartelas de outros jogos ao redor.
Negócios

Loterias do dia podem pagar mais de R$ 105,4 milhões neste sábado (27/12); confira

O concurso com maior prêmio é a TimeMania, com valor estimado em R$ 75 milhões.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto que contém caminhões de carga trafegando pela BR-222.
Negócios

Indústrias lideram pedidos de recuperação judicial no Ceará; veja lista

Segmento de construção de ferrovias e rodovias também aparece em destaque no levantamento.

Luciano Rodrigues
27 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Como foi 2025? Como será 2026? Empresários cearenses respondem

Ivens Jr, Beto Studart, Tom Prado, José Carlos Pontes, Gentil Linhares, Cristiano Maia, Ricard Pereira e Luciano Braga fazem revelações

Egídio Serpa
27 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3572, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6912, desta sexta-feira (26/12); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2867 – Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 7,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2867 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 790 - Sorteio de sexta-feira, 26/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 790 em 26/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2904 de hoje, sexta-feira, 26/12; prêmio é de R$ 4,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2904 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,2 milhões.

A. Seraphim
26 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Tecnologia: nova película cobre e amplia vida do pimentão colorido

A novidade tecnológica, descoberta pela Itaueira Agropecuária em sua unidade de S. Bendito, no Ceará, prolonga a vida da fruta e mantém seu sabor e qualidade

Egídio Serpa
26 de Dezembro de 2025
Fachada do prédio da Sefaz em Fortaleza.
Negócios

Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025

Para isso, dezembro precisa ser o mês de maior arrecadação do ano.

Paloma Vargas
26 de Dezembro de 2025
Fachada Aeroporto de Jeri
Igor Pires

Fraport pode realizar investimentos superiores aos R$ 100 milhões previstos em Jericoacoara

Igor Pires
26 de Dezembro de 2025
Foto que contém placa da rua Castro e Silva.
Negócios

O que está por trás da economia de quarteirões da rua Castro e Silva?

Luciano Rodrigues
26 de Dezembro de 2025
Vista aérea de usina de energia solar, com fileiras de painéis fotovoltaicos instalados em área aberta e refletindo a luz do sol.
Negócios

Nova política pode tirar da fila de espera 19 projetos de data centers e energia renovável no Ceará

Com a nova Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão (PNAST), Estado poderá ter empreendimentos priorizados na fila do ONS.

Letícia do Vale
25 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 789 - Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 789 em 24/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2903 de hoje, quarta-feira, 24/12; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2903 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,0 milhões.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6911, desta quarta-feira (24/12); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2866 – Sorteio de quarta-feira, 24/12; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2866 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3571, desta quarta-feira (24/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Dezembro de 2025