Quixeramobim é considerada a cidade mais desenvolvida do Sertão Central do Ceará

Quixeramobim é o município mais desenvolvido socioeconomicamente do Sertão Central do Ceará. A cidade ocupa a 18ª posição no ranking estadual e no do Nordeste, com nota 0,6721, conforme o Índice de Desenvolvimento Municipal (IFDM) da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

A nota varia de 0 a 1, em quatro níveis de desenvolvimento: crítico (0 a 0,4), baixo (0,4 a 0,6), moderado (0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1). O levantamento, divulgado este ano, tem como base os indicadores de 2023.

O indicador avalia o nível socioeconômico dos municípios com base em estatísticas oficiais, considerando três áreas: emprego e renda, saúde e educação. Funciona de forma semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas com metodologia própria.

No critério de educação, Quixeramobim obteve a nota 0,7671, caracterizando desenvolvimento moderado. Em emprego e renda, a cidade alcançou 0,7225 pontos, também classificado como moderado. Já no setor de saúde, a nota foi de 0,5266, considerada baixa.

Ou seja, embora apresente o melhor resultado do Sertão Central, o município cearense ainda enfrenta desafios nesses aspectos.

Como é a ambiência de negócios em Quixeramobim

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim (SDE), Afrânio Feitosa, o município está vivenciando um crescimento, principalmente puxado pela industrialização na região.

"Hoje, 40% da nossa população vive na zona rural, em virtude da bacia leiteira, uma das maiores do Estado, com 250 mil litros de leite produzidos por dia. Além disso, a indústria do calçado emprega, atualmente, mais de 7 mil pessoas com carteira assinada", contextualiza.

Segundo Feitosa, a chegada da fábrica de embalagens Box Print, em janeiro deste ano, também impulsionará o desenvolvimento econômico, gerando empregos e renda.

Em relação à saúde, o secretário destacou que Quixeramobim possui uma ampla rede de serviços, incluindo 28 postos de saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um hospital municipal para adultos, um hospital infantil e o hospital regional, que, embora estadual, está localizado na cidade.

“Essa ampla infraestrutura de saúde tem sido um diferencial, destacando o município e oferecendo uma base sólida para atrair empresas e indústrias, com a saúde se tornando um fator importante para o desenvolvimento local”, afirmou.

“Na educação, estamos avançando com a implementação de escolas de tempo integral, especialmente direcionadas aos trabalhadores das indústrias, atendendo a uma antiga demanda da população. Além disso, contamos com uma rede de escolas municipais e estaduais, contribuindo para o progresso da cidade”, completou.

Inauguração do Porto Seco impulsionará a economia local, diz secretário

Afrânio ressaltou que a inauguração do Porto Seco, prevista para o próximo dia 4 de julho, representará “um salto gigantesco na economia do município, do Sertão Central e do Nordeste como um todo.”

O Porto Seco é um investimento privado, realizado pelo Value Global Group, com valor estimado de R$ 600 milhões. Trata-se de um terminal logístico que funciona como extensão dos portos marítimos, otimizando os processos de exportação e se beneficiando de incentivos fiscais.

No caso do Ceará, a infraestrutura ocupará uma área de 360 hectares e contará com diversas instalações, como usina solar, área para armazenagem de grãos e tanques, heliponto, pátio de contêineres, pátio de minérios, além de áreas administrativas e de serviços.

Qual o papel da indústria nos resultados

O economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, explica que Quixeramobim se destaca pelo melhor desenvolvimento do Sertão Central, impulsionado pela instalação de fábricas na região.

Recentemente, exemplos desse crescimento incluem a fábrica de sorvete Frosty (2023), a Box Print (2024) e a Zahonero, que atua em mais de 30 países e atende grandes marcas como Nike e Adidas.

Além disso, a calçadista gaúcha Aniger, presente na cidade desde 1996, também está ampliando sua produção.

“Acredito que o setor industrial seja o principal reflexo dessa movimentação e do crescimento do município, promovendo a redistribuição de emprego e renda, além de melhorar a qualificação profissional e os índices de qualidade de vida”, avaliou.

“Esse processo de interiorização da indústria potencializa a capacitação, a inserção no mercado de trabalho e o fortalecimento do polo de desenvolvimento na região”, frisou.

