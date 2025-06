O que faz Pereiro ter um dos melhores índices de desenvolvimento municipal do Ceará?

O município de Pereiro é o mais desenvolvido do Vale do Jaguaribe e o oitavo no ranking das cidades cearenses. O destaque está na educação, seguido de emprego e renda. Os dados são do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que usa como base o ano de 2023.

Elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o índice tem três pilares, são eles: Educação, Saúde e Emprego e Renda. Eles, somados, fazem uma média da cidade. Pereiro, a 342 km de distância de Fortaleza, alcançou a nota geral de 0,7202.

Assim, no ranking brasileiro ficou em 1.094º. Ao todo foram analisados 5.550 municípios brasileiros, que respondem por 99,96% da população.

Dez melhores cidades do Ceará em desenvolvimento

Eusébio: 0,8298 Sobral: 0,8001 São Gonçalo do Amarante: 0,7478 Jijoca de Jericoacoara: 0,7406 Fortaleza: 0,7389 Maracanaú: 0,7381 Aquiraz: 0,7233 Pereiro: 0,7202 Frecheirinha: 0,7076 Guaramiranga: 0,7003

Destaque nas áreas de serviços e tecnologia de informação

A cidade do Vale do Jaguaribe está classificada com um índice de desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8). O seu melhor desempenho está no quesito educação (0,8208), seguido pelo de emprego e renda (0,7057) e tendo como pior nota o pilar saúde (0,6341).

Para o professor de Pós-Graduação em Economia e pesquisador do FGV Ibre, João Mário França, a colocação de Pereiro no IFDM "não surpreende".

"O município vem se destacando nos últimos anos na economia cearense na atividade de serviços, principalmente na área de tecnologia da informação devido à atuação da empresa Brisanet".

França comenta que a cidade tem potencial de se tornar um Polo de TI no Estado. Desde que sejam realizados investimentos em formação de mão de obra nesta área.

O especialista acredita que o próprio Estado poderia fazer esse movimento, "principalmente potencializando cursos na área de TI nas escolas profissionais do ensino médio em Pereiro e em municípios próximos".

Ele reforça a importância de se estimular, também, a criação de cursos de nível superior em TI nas universidades públicas dessa região do Vale do Jaguaribe.

Mas, para o pesquisador, também o setor privado pode contribuir com a formação de mão de obra qualificada, ofertando cursos e treinamentos por meio de entidades empresariais.

Índice de emprego e renda não acompanha crescimento da educação

Quanto ao índice de emprego e renda não acompanhar o crescimento do índice de educação, França explica que esta é uma relação complexa. A desigualdade social e econômica existente pode limitar o acesso à educação de qualidade de alguns grupos.

"Apesar de existir alta associação entre educação e crescimento profissional e consequentemente aumento de renda, outros fatores podem interferir, tais como a própria qualidade da educação recebida", revela.

Ele também aponta as transformações constantes no mercado de trabalho que demandam novos atributos que não estão presentes nos currículos escolares e a própria presença de um mercado informal forte como pontos que também influenciam e afetam a associação entre educação e renda.

Empresa de tecnologia gera 3,5 mil empregos diretos na região

A Brisanet tem papel de destaque no bom desempenho do pilar emprego e renda do IFDM de Pereiro. Atualmente, a empresa emprega mais de 3,5 mil colaboradores diretos que moram no município e em cidades vizinhas, impulsionando o desenvolvimento de todo o entorno.

"Trata-se de um número significativo, considerando que a empresa emprega 9 mil colaboradores em todo o Nordeste, refletindo o papel estratégico que o município tem dentro da estrutura da Brisanet", diz a empresa em nota.

"Os empregos gerados em Pereiro e região contribuem para a formação de um ecossistema virtuoso de crescimento, pois estimulam novos empreendimentos locais para atender às demandas por transporte, alimentação, vestimenta, esporte e lazer, contribuindo também para a geração de empregos indiretos", informa a empresa por nota.

Relação entre o município e a Brisanet

Conforme a companhia, a história da Brisanet começou em Pereiro, em 1998, com o objetivo de oferecer internet e com preço acessível para a população local, que na época ainda nem tinha telefone e passou por um salto considerável de conectividade.

"Portanto, Pereiro foi o ponto de partida da Brisanet e manter a sede no município representa um compromisso com as raízes da companhia e com o desenvolvimento da região do entorno".

Desafios vistos pela empresa para a região

Sobre os desafios de atuar a partir de uma cidade do interior, a empresa de tecnologia aponta como principais os relacionados a questões logísticas. "Contudo, a Brisanet tem conseguido superar esses obstáculos a partir de parcerias estratégicas com grandes fornecedores que compartilham do propósito de atender regiões remotas".

Outro desafio é a qualificação profissional, superada a partir da implementação do programa Jovem Aprendiz, que atua como porta de entrada de colaboradores na empresa, muitos deles vindos das escolas profissionalizantes de Pereiro.

Atualmente, a empresa emprega 335 jovens aprendizes. "A atuação da Brisanet em Pereiro é uma demonstração de que empresas de grande porte podem sim prosperar e transformar realidades fora dos grandes centros urbanos", diz a companhia.

Como é calculado o IFDM

Criado em 2008 e atualizado neste ano com nova metodologia, o estudo é composto pelos indicadores de emprego e renda, saúde e educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico. Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores. O estudo permite, ainda, avaliação absoluta por município e ano e comparações entre cidades e anos anteriores.

Tanto a avaliação geral quanto às análises isoladas dos indicadores são classificadas em quatro conceitos de desenvolvimento:

Crítico: entre 0 e 0,4

entre 0 e 0,4 Baixo: entre 0,4 e 0,6

entre 0,4 e 0,6 Moderado: entre 0,6 e 0,8

entre 0,6 e 0,8 Alto: entre 0,8 e 1

Crescimento do PIB comprova destaque econômico

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB municipal de Pereiro alcançou R$ 560,5 milhões em 2021, último dado disponível. O número reforça o crescimento econômico da cidade.

Apenas no setor de serviços, onde está enquadrada a empresa Brisanet (fundada em Pereiro em 1998), o PIB alcançou mais de R$ 358,7 milhões, o que representa 64% do total do município.

O PIB per capita, naquele ano, foi de R$ 34.273,12. Para se ter uma ideia, no mesmo período, a média do Ceará era de R$ 21,1 mil.

Na região do Vale do Jaguaribe, Pereiro tinha cerca do dobro de PIB per capita das cidades de Morada Nova (R$ 20,7 mil) ou Limoeiro do Norte (R$ 16,7 mil).

Quais municípios fazem parte do Vale do Jaguaribe

Palhano

Russas

Quixeré

Ibicuitinga

Limoeiro do Norte

Morada Nova

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Alto Santo

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Potiretama

Iracema

Ererê

Pereiro

Estado tem desenvolvimento socioeconômico baixo

No Ceará, 6 em cada 10 municípios estão na faixa de desenvolvimento socioeconômico baixo. O percentual, segundo o IFDM é de 60,3%. Embora, mais da metade das cidades estejam nesta realidade, considerando os três pilares, educação, saúde e emprego e renda, o estado apresenta desempenho mais favorável que a média nordestina.

É importante salientar que nenhuma cidade foi classificada como de desenvolvimento crítico. Ainda conforme o índice, 38,6% dos municípios cearenses foram classificados com desenvolvimento moderado e 1,1% alcançaram grau alto.

A análise mostra que, em dez anos, o IFDM médio cearense apresentou evolução significativa: passou de 0,4051 para 0,5917 — um crescimento de 46,1%. Esse avanço foi impulsionado principalmente pela educação, que teve alta de 70,7%, seguida por Saúde (+39,1%) e Emprego & Renda (+22,4%). Todos os municípios cearenses evoluíram frente a 2013.