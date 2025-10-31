Diário do Nordeste
Vista parcial da igreja do município de Pereiro, Vale do Jaguaribe

Negócios

O que faz Pereiro ter um dos melhores índices de desenvolvimento municipal do Ceará?

Ranking leva em consideração três pilares: saúde, educação e emprego e renda

Paloma Vargas 10 de Junho de 2025
Mapas atualizados de quatro cidades do Ceará

Ceará

Quatro cidades do Ceará mudaram de tamanho, segundo o IBGE; veja os novos mapas

Municípios fazem parte dos 199 territórios que tiveram seus limites alterados

Nicolas Paulino 18 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pereiro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pereiro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Vídeo

Região

Carro sobra na pista, levanta voo e cai em barranco em Pereiro, no Ceará; veja vídeo

Apesar da violência do impacto, o motorista só teve ferimentos leves, segundo populares

Redação 23 de Janeiro de 2022
Viatura da Polícia do Ceará

Segurança

Pai é preso por suspeita de agredir a própria filha com uma corda, no Interior do Ceará

O caso ocorreu no município cearense de Pereiro. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (14), após denúncia

Redação 16 de Janeiro de 2022

Negócios

Pereiro e Jericoacoara: por que essas economias são destaques de crescimento no Ceará?

Analista do Ipece explica que há uma descentralização de riquezas da Capital para, sobretudo, a região metropolitana, mas pontua que no interior algumas cidades vêm apresentando desempenho interessante

Ingrid Coelho 22 de Dezembro de 2021
Carteira de habilitação

Automóvel

CNH Popular começa atendimento em seis cidades do Ceará; veja locais

Nos próximos dias, a estimativa é que 3 mil pessoas sejam atendidas

Redação 27 de Outubro de 2021
Motos em Pereiro

Região

Pereiro, no interior do Ceará, tem quase 20 motos para cada habilitado; veja cenário nos municípios

90% das cidades do Estado apresentam o número de motos e motonetas maior do que o de pessoas habilitadas, o que indica excesso de motoristas sem CNH

Antonio Rodrigues e André Costa 13 de Outubro de 2021

Região

Após cinco anos, Adutora de Pereiro entra em fase de teste

Iniciada em 2016, a obra tinha prazo para conclusão de 120 dias. Porém, após a empresa vencedora da licitação abandonar os trabalhos, ela ficou parada por dois anos. A expectativa é que, agora, Pereiro tenha segurança hídrica

Honório Barbosa 17 de Outubro de 2019
