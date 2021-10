CNH Popular começa atendimento em seis cidades do Ceará; veja locais

Seis cidades cearenses (ver lista abaixo) dão início, nesta quinta-feira (28), ao atendimento para o programa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Popular. Os inscritos devem acompanhar o agendamento através do site do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-CE).

Segundo o órgão, entre esta quinta e o próximo dia 3 de novembro, serão atendidas 3 mil pessoas, em 24 municípios cearenses. Para ser atendido, a beneficiário deverá levar:

Documento de Identidade;

CPF;

Comprovante de residência;

Declaração do Cras (para beneficiário do Programa Bolsa Família);

Laudo médico com código CID (para deficiente físico);

Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Prisional).

O programa CNH Popular custeia todo o processo de aquisição da 1ª carteira de habilitação das categorias A ou B. Os beneficiários terão gratuitamente os serviços de:

Exame psicológico (psicotécnico);

Exames de aptidão física e mental (médico);

Curso teórico-técnico;

Curso de prática veicular;

Exame de direção.

Cidades que realizam atendimento nesta quinta-feira (28/10):