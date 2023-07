Cinco modelos de automóveis sairão de linha em 2023: veja se o seu está na lista

Em 2023, pelo menos cinco modelos de automóveis sairão de linha. Segundo o G1, a Chevrolet é a marca que mais vai reduzir a linha até o fim deste ano, com dois carros tendo a produção interrompida: o Cruze e o Cruze Sport6.

Nesta semana, após anunciar a retirada do modelo Bolt do mercado, a General Motors, que detém a Chevrolet, desistiu da decisão e afirmou que manteria a produção do elétrico, mas atualizado. O novo modelo será produzido com tecnologia Ultium e Ultifi, segundo a empresa.

Confira a lista

Chevrolet Cruze e Cruze Sport6

A dupla da Chevrolet que dará adeus ao mercado é a Cruze e a Cruze Sport6. Atualmente, o Sedan é oferecido ao público a valores acima de R$ 149 mil. O Hatch, em configuração única, custa R$ 168 mil.

Jaguar F-Type

Depois de onze anos no mercado, o Jaguar F-Type terá sua produção encerrada no Reino Unido. No entanto, a marca fará uma edição especial do automóvel para comemorar o legado de 75 anos da linha de esportivos.

Para o Brasil, serão destinadas apenas 14 unidades do último modelo, mas duas ficarão com a fabricante. Dessa forma, quando todos os disponíveis forem vendidos, o F-Type estará oficialmente fora do mercado.

Kia Cerato

A Kia interrompeu as vendas do Cerato no Brasil. Entre janeiro e junho deste ano, foram emplacadas apenas 14 unidades do modelo.

Renault Captur

O Renault Captur já não tinha uma venda expressiva no Brasil. E, com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, as vendas diminuíram mais ainda, visto que muitos dos componentes do modelo eram importados do território russo.

De acordo com o G1, a produção do veículo em São José dos Pinhais, no Paraná, deve ser encerrada em breve.