Rapper Big Pokey morre, aos 45 anos, após desmaiar em palco durante show

O rapper americano Big Pokey morreu, aos 45 anos, após desmaiar durante show em Beaumont, no estado do Texas. O caso foi na noite do último sábado (17) e o falecimento foi confirmado na madrugada do domingo (18). As informações são do site TMZ.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra que Big Pokey, cujo nome de batismo era Milton Powell, se apresentava, interagindo com um DJ, quando caiu no palco. Parte do público chegou a rir, achando que a queda do artista era uma performance. Uma mulher, que se apresentou como enfermeira, tentou ajudar o músico, que chegou a ser socorrido para unidade hospitalar, mas não resistiu.

Publicação nas redes sociais confirmou o falecimento. "Ele era muito amado por sua família, seus amigos e seus fãs leais. Nos próximos dias, divulgaremos informações sobre sua celebração da vida e como o público pode prestar suas homenagens. Pedimos respeito a sua família e sua privacidade durante este período difícil", diz nota.