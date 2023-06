Quem foi eliminado da Dança dos Famosos nesse domingo (18)?

O cantor Belo e a professora Camila Lobo foram os eliminados desse domingo (18) no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. A dupla obteve a pior nota entre as cinco participantes após uma apresentação de valsa.

Os dois receberam 117,5 pontos, somando as pontuações da noite e do domingo anterior (11). Bruno Cabrerizo e Ju Paiva ficaram na frente dos competidores somente por um décimo, o que provocou a eliminação do intérprete do sucesso "Perfume".

Já Rafa Kalimann e Fernando Perrotti receberam as melhores notas, acumulando 118 pontos. A dupla foi elogiada pelos jurados e foi uma das que se classificaram para a semifinal.

Priscila Fantin e Carla Diaz também continuam na disputa. Enquanto a primeira somou 117,8 pontos acompanhada do dançarino Rolah Ho, a parceira de Diego Basílio terminou a etapa com 117,7.

Homenagem a Simone Mendes

A contara Simone Mendes foi uma das juradas convidadas da noite. Ela caiu no choro ao receber uma surpresa por atingir um grande feito da carreira solo: um disco de diamante duplo pelo hit "Erro Gostoso". A artista ainda foi homenageada por ninguém menos que Ivete Sangalo e pelo marido, o empresário Kaká Diniz.