Influenciadora afirma ter ficado com Neymar na véspera do Dia dos Namorados, revela colunista

Uma nova polêmica envolvendo o jogador Neymar caiu nas redes sociais, neste domingo (18). Ele está sendo acusado de ter ficado com uma influenciadora na véspera do Dia dos Namorados deste ano — ao mesmo tempo que tem um relacionamento com Bruna Biancardi, que está grávida.

As informações foram reveladas pela colunista Fábia Oliveira, que recebeu, de Fernanda Campos, prints de conversa dos dois.

Conforme publicação da colunista, a jovem afirma ter encontrado o craque um dia antes da data romântica.

Contato começou antes da Copa do Mundo

Publicamente namorando com Bruna Biancardi, ele teria trocado mensagens com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a influenciadora, o relacionamento do jogador com a namorada estava "oscilando".

A matéria aponta ainda que, realmente, Neymar e Bruna Biancardi estava separado nesse período. Porém, reataram em janeiro deste ano, anunciando a gravidez da moça em seguida.

Encontro de Ney e Fernanda aconteceu em São Paulo

No início do ano, em janeiro, Fernanda e Neymar trocaram WhatsApp, fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso em São Paulo.

A colunista recebeu a informação que o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo.

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que sentiu usada e achou "escroto" ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Ela desacou ainda que não quer mais encontrar Neymar.

Fábia Olveira tentou contato com a equipe do Neymar, mas até pubilcação da matéria não houve manifestação da assessoria e de Neymar nas redes sociais.