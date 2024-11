CAPTEI: Festa de 50 anos de Alessandra Nogueira - um encontro de amigas e espiritualidade

Na última quarta-feira, 20, a sala do apartamento da família Nogueira Bezerril foi o lugar da celebração que uniu amizade, família e devoção em torno de Alessandra Sá Nogueira. Comemorando seus 50 anos, Alessandra reuniu amigas de longa data e familiares para celebrar seu meio século de vida com uma festa alegre e com muitas declarações.

Inspirada por sua devoção à Santa Teresinha, a aniversariante foi a responsável pela linda decoração do evento. Com rosas vermelhas como protagonistas, o ambiente refletia um clima de elegância e espiritualidade. A escolha das flores não foi unicamente estética, mas simbólica, representando o carinho e a gratidão da aniversariante pelas bênçãos recebidas ao longo da vida.

Após os parabéns com sopro de vela no bolo da Analu Goumet, a aniversariante recebeu discursos carinhosos e muitos gestos de carinho, criando memórias preciosas entre as convidadas.

A festa contou com as delícias gastronômicas da L'Atelier by Cheff Bruna Luiza.

Animando a festa, DJ Pablo Botto e a banda liderada por Fernando Amorim, que fez todos cantarem ao som de clássicos inesquecíveis e forró das antigas.

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira:

