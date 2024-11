Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Justino fica completamente encantado ao ver Pepa.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Justino fica completamente encantado ao ver Pepa. Neco se espanta com o comportamento do pai. Nastácio avisa a espanhola que é melhor ela não fazer amizade com o coronel. Chico se oferece para armar um encontro de Luís com Zuca. Boanerges volta a reunir seus aliados políticos para combater Neco. Emerenciana deixa que Belinha mande um bilhete para Neco. Nastácio finge estar gostando de Pepa, para deixar Ritinha com ciúmes.

Chico diz a Zuca que Luís está a sua espera. Neco pede que Justino não se envolva com Pepa. Pequetita fica furiosa ao saber que a espanhola foi atrás de Luís. Zuca morre de vontade de ir ver o advogado, mas decide não ir. Chico tenta convencê-la, em vão. Luís continua esperando. Zuca muda de ideia e decide ir, mas Bina desconfia e a impede. Tina conta para Felício que Tomé resolveu lhe dar uma chance.

Zuca consegue fugir de Bina e vai ao encontro de Luís. Ele explica que nunca teve nenhum compromisso com Pepa e garante que é apaixonado por ela. Zuca diz que não quer vê-lo enquanto a espanhola estiver na fazenda de Boanerges. Zé avisa que Luís recebeu uma carta do pai. Bina decide ler a correspondência e fica pasma. Tomé diz a Tobias que vai tentar esquecer Rosa e ficar com Tina. Tobias fica satisfeito com a decisão do amigo e se pergunta se não deveria esquecer Zuca.

Emerenciana se irrita ao saber que Boanerges ainda não mandou Pepa embora. Luís lê a carta de Joaquim e fica furioso. Generosa percebe olhares entre Tina e Tomé e não gosta. Zaqueu diz a Justino que Pepa gostou dele, deixando-o satisfeito. Bina conta para Zuca que Pepa está grávida de Luís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.