Quem saiu do Masterchef Confeitaria? Veja como foi eliminação do reality nessa quinta (21)

A confeiteira Sá Marina foi a eliminada desta quinta-feira (21) do MasterChef Confeitaria. Na prova de eliminação, ela perdeu o desafio de desenvolver o clássico francês bolo Ópera, mas errou em alguns detalhes apontados pelos jurados.

Participaram da disputa as competidoras Juliete, Maria Eugênia, Patrick e Sá Marina, que precisavam fazer o bolo Ópera para permanecer no programa. A precisão, inclusive, era um dos fatores importantes: elas precisavam entregar quatro fatias com as dimensões exatas de 10cm x 4cm x 4cm.

Juliete venceu a disputa. Maria Eugênia também foi destaque. Na decisão entre Patrick e Sá Marina, ela saiu como a perdedora e foi eliminada do jogo.

"Foi algo muito difícil porque eu não trabalho com clássicos. Eu trabalho exatamente com a desconstrução deles", explicou ela em entrevista à Band. No MasterChef Confeitaria, participam chefs renomados brasileiros, já cheios de experiência na área.

Segundo Sá Marina, o problema não teria sido o conhecimento técnico, mas o emocional. "Fiquei muito abalada, porque no primeiro episódio eu escolhi fazer algo que eu tenho o costume de fazer e eu não consegui nem terminar a receita", disse.

O que aconteceu no 2º episódio do MasterChef Confeitaria?

Na primeira prova, os confeiteiros se dividiram em quatro duplas e um trio para fazer um menu de sobremesas. Uma fruta devia ser escolhida entre mamão-verde, fruta-do-conde, maracujá-do-cerrado, graviola e melão de São Caetano.

Cesar e Luísa; Alê e Matheus; e Digo, Walkyria e Well foram as duplas que subiram ao mezanino. As demais foram para a prova de eliminação, e o bolo Ópera foi a pedida dos jurados.