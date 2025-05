Previsão do signo de Peixes para hoje, 14 de maio

A Lua em Sagitário se alinha em um trígono de fogo com Marte em Leão, acendendo o céu com coragem, entusiasmo e movimento. É uma quarta luminosa, onde o que tem valor brilha com mais força. Uma oportunidade pode surgir — seja um encontro, uma conversa ou uma ideia que desperta algo dentro de você. Há um chamado no ar. Preste atenção. Pode ser o momento certo de dizer "sim" ao que te inspira. O fogo no céu acende uma chama interna. Você sente um chamado?

Signo de Peixes hoje

Uma boa oportunidade pode surgir, especialmente no campo profissional ou nos seus projetos. Confie na sua visão e no seu valor. Você pode se destacar com autenticidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.