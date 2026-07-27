Marido de Káh Felipe fala após morte da influencer: ‘Ela foi de uma força sem igual’

Edmilson Alcântara, marido da influenciadora cearense Káh Felipe, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (27) sobre a morte da esposa. “Eu não ia abandonar minha guerreira no momento que ela mais precisava”, afirmou, emocionado.

“Infelizmente, nossa guerreira não está mais aqui (...). Eu com toda dor, devastado, consegui ficar ao lado dela, segurando a mão dela, beijando e falando palavras lindas, só que em forma de despedida”, detalhou em vídeo postado nos stories do Instagram.

Karine Felipe de Sousa ficou conhecida por conscientizar os seguidores sobre o xeroderma pigmentoso, doença rara com a qual convivia desde a infância. A cearense faleceu na última sexta-feira (24) em decorrência de um câncer.

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"Me parece tão errado a Káh não estar aqui presente"

Segundo Edmilson, a filha do casal, Zaya, de três anos, “não tem o entendimento” da morte de Káh. “(Ela) é muito pequena, ela não tem o entendimento, ontem ficou chamando ‘mamãe, mamãe’”, partilhou.

“Eu vi minha pequena correndo aqui dentro de casa, brincando, e me parece tão errado a Káh não estar aqui presente”, seguiu.

O marido da influenciadora também partilhou o desejo de deixar a conta no Instagram da esposa, na qual ela partilhava lições de autoestima e fé a mais de 800 mil seguidores, como um “memorial”.

Legenda: Edmilson Alcântara, marido de Káh Felipe, se pronunciou nas redes sociais após a morte da esposa. Foto: Reprodução / Redes sociais.

“Era desejo da Káh que eu continuasse alimentando o Instagram dela. Isso é uma das coisas que eu, infelizmente, não vou aguentar, porque eu quero que seu Instagram seja como um memorial”, se emocionou.

"Partiu perto das pessoas que mais amava"

Edmilson explicou que, desde quinta-feira (23), a situação de saúde de Káh já estava delicada. A influenciadora havia sido internada no hospital no início de julho.

A influenciadora descobriu, em maio, uma metástase — quando células cancerígenas conseguem se disseminar da região original para outras partes do corpo — nos ossos, fígado e pulmão.

“Por praticamente dois dias, todos que estavam lá presentes assistiram a Káh falecer. Ela foi embora aos pouquinhos. Foi muito dolorido, muito sofrimento, mas ela partiu perto das pessoas que mais amava”, contextualizou.

Apesar das dificuldades do momento, Edmilson ressaltou que a esposa “lutou até o fim”. “Ninguém conseguiria passar pelo que ela passou. Ela lutou, ela foi de uma força sem igual, mas infelizmente partiu”, disse.