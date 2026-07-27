Marido de Káh Felipe fala após morte da influencer: ‘Ela foi de uma força sem igual’

Edmilson Alcântara fez pronunciamento dias após a morte da esposa, Karine Felipe de Sousa, conhecida nas redes sociais como Káh Felipe.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 18:12

Edmilson Alcântara, marido da influenciadora cearense Káh Felipe, se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (27) sobre a morte da esposa. “Eu não ia abandonar minha guerreira no momento que ela mais precisava”, afirmou, emocionado.

“Infelizmente, nossa guerreira não está mais aqui (...). Eu com toda dor, devastado, consegui ficar ao lado dela, segurando a mão dela, beijando e falando palavras lindas, só que em forma de despedida”, detalhou em vídeo postado nos stories do Instagram.

Karine Felipe de Sousa ficou conhecida por conscientizar os seguidores sobre o xeroderma pigmentoso, doença rara com a qual convivia desde a infância. A cearense faleceu na última sexta-feira (24) em decorrência de um câncer.

Veja também

Imagem da notícia: Morre Karine Felipe, influenciadora cearense que tinha doença rara
Zoeira

Morre Karine Felipe, influenciadora cearense que tinha doença rara

Imagem da notícia: Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos
Zoeira

Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos

"Me parece tão errado a Káh não estar aqui presente"

Segundo Edmilson, a filha do casal, Zaya, de três anos, “não tem o entendimento” da morte de Káh. “(Ela) é muito pequena, ela não tem o entendimento, ontem ficou chamando ‘mamãe, mamãe’”, partilhou.

“Eu vi minha pequena correndo aqui dentro de casa, brincando, e me parece tão errado a Káh não estar aqui presente”, seguiu. 

O marido da influenciadora também partilhou o desejo de deixar a conta no Instagram da esposa, na qual ela partilhava lições de autoestima e fé a mais de 800 mil seguidores, como um “memorial”. 

Edmilson Alcântara, marido de Káh Felipe, se pronunciou nas redes sociais após a morte da esposa.
Legenda: Edmilson Alcântara, marido de Káh Felipe, se pronunciou nas redes sociais após a morte da esposa.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

“Era desejo da Káh que eu continuasse alimentando o Instagram dela. Isso é uma das coisas que eu, infelizmente, não vou aguentar, porque eu quero que seu Instagram seja como um memorial”, se emocionou. 

"Partiu perto das pessoas que mais amava"

Edmilson explicou que, desde quinta-feira (23), a situação de saúde de Káh já estava delicada. A influenciadora havia sido internada no hospital no início de julho.

A influenciadora descobriu, em maio, uma metástase — quando células cancerígenas conseguem se disseminar da região original para outras partes do corpo — nos ossos, fígado e pulmão.

“Por praticamente dois dias, todos que estavam lá presentes assistiram a Káh falecer. Ela foi embora aos pouquinhos. Foi muito dolorido, muito sofrimento, mas ela partiu perto das pessoas que mais amava”, contextualizou.

Apesar das dificuldades do momento, Edmilson ressaltou que a esposa “lutou até o fim”. “Ninguém conseguiria passar pelo que ela passou. Ela lutou, ela foi de uma força sem igual, mas infelizmente partiu”, disse.

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Marido de Káh Felipe fala após morte da influencer: ‘Ela foi de uma força sem igual’

2

Fred Bruno anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Minha melhor versão como pessoa'

3

Apple TV registra erros e instabilidade neste domingo (26)

4

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (24/07)?

5

Conheça Marcella Kozinski, vencedora do Miss Universe Brasil 2026

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Marido de Káh Felipe fala após morte da influencer: ‘Ela foi de uma força sem igual’
Zoeira

Marido de Káh Felipe fala após morte da influencer: ‘Ela foi de uma força sem igual’

Edmilson Alcântara fez pronunciamento dias após a morte da esposa, Karine Felipe de Sousa, conhecida nas redes sociais como Káh Felipe.

Redação

Há 36 minutos

Imagem da notícia Fred Bruno anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Minha melhor versão como pessoa'
Zoeira

Fred Bruno anuncia que será pai pela 2ª vez: 'Minha melhor versão como pessoa'

Apresentador revelou que a mãe da criança, Indi Lunar, quer uma gestação reservada.

Redação

Imagem da notícia Apple TV registra erros e instabilidade neste domingo (26)
Zoeira

Apple TV registra erros e instabilidade neste domingo (26)

Relatos nas redes sociais apontam dificuldade para fazer login na plataforma.

Redação

Imagem da notícia Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (24/07)?
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (24/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação

Imagem da notícia Conheça Marcella Kozinski, vencedora do Miss Universe Brasil 2026
Zoeira

Conheça Marcella Kozinski, vencedora do Miss Universe Brasil 2026

Representante da Ilha do Mel desbancou outras 30 competidoras em concurso nacional.

Redação

Imagem da notícia Marvel anuncia David Jonsson como o novo Pantera Negra
Zoeira

Marvel anuncia David Jonsson como o novo Pantera Negra

Ator de 'A Longa Marcha' vai viver o filho de T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Paula Fernandes termina namoro com piloto após poucos meses juntos
Zoeira

Paula Fernandes termina namoro com piloto após poucos meses juntos

Assessoria da cantora informou que ela passará a focar em futuros projetos.

Redação

Imagem da notícia Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal
Zoeira

Ronaldinho Gaúcho, namorado de Ivete e Déborah Secco: veja quem marcou presença no 3º dia de Fortal

Evento contou com a participação de cantores, atriz e até ex-jogador de futebol.

Redação

Imagem da notícia Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026
Zoeira

Modelo de Ilha do Mel, no Paraná, vence o Miss Brasil 2026

Marcella Kozinski é natural de Ilha do Mel e levou a melhor na competição nesse sábado (25).

Redação

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda
Zoeira

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (26); entenda

Programa retorna em agosto.

Redação