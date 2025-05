Zé Felipe e Poliana detonam Luana Piovani após atriz criticar Virginia

O cantor Zé Felipe detonou a atriz Luana Piovani nas redes sociais após a artista criticar a esposa dele, a influenciadora Virginia Fonseca, que prestou depoimento à CPI das Bets nessa terça-feira (13).

O artista debochou da idade da atriz e disse palavras de baixo calão: “Hoje é 'mesversário' do José [filho caçula do casal] e acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar... Meu Deus do Céu! Luana Piovani, vai tomar no seu c*! Pelo amor de Jesus Cristo, filha”, disse ele, em vídeo publicado nos Stories.

Luana criticou Virginia devido à postura dela ao depor na CPI. “Eu fico com tanto ódio quando nos tratam como otários. Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, disse a atriz sobre a influenciadora.

Poliana Rocha, mãe do cantor, também criticou Piovani e defendeu a nora: “Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô, empreguem essa moça. Talento ela tem”, escreveu a esposa de Leonardo.